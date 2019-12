Scène surréaliste au premier tour des qualifications du tournoi ITF M15 de Doha ce week-end. Grâce aux caméras fixes qui diffusent les matches de ce tournoi du plus petit échelon professionnel, les mordus de tennis ont pu assister au «golden bagel» ou «parfait vélo»: soit un 6-0 6-0 sans perdre un point (48-0). L’auteur de cet exploit est Thaïlandais. Il s’appelle Krittin Koaykul et pointe au 1367e rang ATP. Mais à la vue des images, c’est bien évidemment son adversaire qui a attiré l’attention.

Golden set here... Artem Bahmet easily the worst tennis player I’ve ever seen pic.twitter.com/5mLhDiGAJm — Harry (@stokaljona) 9 décembre 2019

Pas besoin de connaître le tennis pour constater que le dénommé Artem Bahmet n’a pas dû souvent toucher une raquette avant ce match. Service poussé, technique rudimentaire, l’Ukrainien ne sait tout simplement pas jouer. Comment s’est-il donc retrouvé sur le court? Sans doute n’y avait-il pas assez de «joueurs sérieux» - avec des classements internationaux ou nationaux – pour remplir les 32 places du tableau des qualifications. Le juge arbitre n’avait alors pas d’autre choix que de faire confiance à sa volonté de concourir.

'In this video you can see how our manager Artem plays an ITF tournament.'

'Artem picked up tennis racquet for the first time today.'

'Best match in our life. My manager is playing.'

'Btw, Artem doesn't even know tennis rules...' pic.twitter.com/bjeZdwbzYF — Oleg S. (@AnnaK_4ever) December 9, 2019

Mais comment un joueur aussi faible peut-il se retrouver à disputer un tournoi à 5000 kilomètres de chez lui? Oleg S., un suiveur assidu et très bien renseigné de la planète tennis, a répondu à cette question en traduisant du russe les échanges d’un forum. «Sur cette vidéo, vous pouvez voir notre manager Artem qui joue un tournoi ITF. Il empoignait une raquette pour la première fois, peut-on y lire. Meilleur match de ma vie, il ne connaît même pas les règles du tennis.»

La Jungle des parieurs

C’est drôle en effet. Mais pas seulement. Car selon cette même source, Artem est le manager d’une équipe de parieurs et de «courtsiders»; cette caste qui sévit en lisière de la loi sur tous les tournois de catégorie inférieure. «Grâce à ce match, on a financé une semaine à Doha, voyage et super-hôtel, pour deux personnes. Et même bien plus que ça, se vante le forum. En plus, il a prévu de rejouer les qualifications la semaine prochaine.»

'By betting on this match we covered a 2-person trip to Doha and a one-week stay at excellent hotel and also earned way over it, and that's only a part of potential revenue'

'Next week [Artem] will play qualifying again and [we will] bet against [him] again' pic.twitter.com/sNbqCTTdT0 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) December 9, 2019

On pourra donc saisir cette occasion pour voir si la TIU, Tennis Integrity Unit, fait correctement son travail. Si Artem Bahmet peut en effet faire une nouvelle fois admirer son tennis de rêve à la foule de Doha durant 48 points le week-end prochain, l’ITF aura la preuve de l’ampleur du mal qui gangrène son World Tennis Tour.

Mathieu Aeschmann