La joueuse de tennis japonaise de 22 ans Naomi Osaka, gagnante de deux tournois du Grand Chelem, est devenue la sportive la mieux payée de l'histoire en 2019 avec 37,4 millions de dollars (36,4 millions de francs) de revenus, détrônant ainsi Serena Williams, a indiqué vendredi le magazine Forbes.

Les deux athlètes font tomber le record de la Russe Maria Sharapova, quintuple lauréate en Grand Chelem qui a pris sa retraite en février et avait empoché 29,7 millions de dollars (28,9 millions de francs) en 2015. «Pour les personnes en-dehors du monde du tennis, Osaka est un visage assez nouveau avec une belle histoire», a déclaré pour «Forbes» David Carter, professeur en business du sport à l'Université de Caroline du Sud.

«Icône mondiale du marketing sportif»

«En plus de cela, elle est jeune et a une double culture (son père est né à Haïti et sa mère est Japonaise), des attributs qui permettent à un plus grand nombre de jeunes de s'identifier à elle. Le résultat est l'émergence d'une icône mondiale du marketing sportif», a estimé David Carter.

Naomi Osaka pointe à la 29e place au classement des 100 athlètes les mieux payés établi par «Forbes», quatre places devant l'Américaine Serena Williams et ses 23 titres en Grand Chelem, l'athlète féminine la mieux rémunérée ces quatre dernières années.

Le magazine a par ailleurs indiqué que la liste, qui devrait être publiée entièrement la semaine prochaine, n'avait pas compté deux femmes depuis 2016.

AFP