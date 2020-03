Stan Wawrinka et Benoît Paire aiment tourner certains aspects de leur quotidien en dérision. Mais ce détachement ne les empêche pas de réfléchir, ni de se montrer critique envers les ratés ou les incohérences de leur sport.

Ainsi mercredi soir, deux jours après leur apéro déchanté, les deux compères se sont attaqués au «hawk-eye», le fameux œil de faucon qui s'est imposé comme l'outil de référence de l'arbitrage vidéo sur le circuit.

