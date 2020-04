Benoît Paire et Stan Wawrinka ont pour habitude, depuis le début du confinement, d'organiser de longues discussions à bâtons rompus sur Instagram. On ne parle que rarement philosophie ou physique quantique, mais cela semble visiblement trouver un certain public qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ces périodes de vaches rachitiques. Après le jeudredi, le duo nous a donc inventé le lundredi.

A partir de 23h, Benoît Paire s'est lancé dans un live avec une inconnue notoire, une certaine Clémence. Moins d'un quart plus tard, le Français passait aux choses sérieuses: l'alcool fort.

23h25, Benoit est lucide sur son état.



« Je commence à être farci».



Le Get se vide. — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

S'en suit l'apparition d'une «guest». Une certaine Katarina qui a fait Danse avec les stars. Soit. Mais dix minutes plus tard, c'est Stan Wawrinka qui débarque dans la boucle, de quoi faire glisser la discussion sur le tennis... et sur l'alcool aussi. Beaucoup.

23h56, Stan s'interroge : " tu as mis quoi dans ton Get ? De la vodka ? ".



Rien de tout cela. Only glaçons. — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

00h01, on est mardi !



" Benoît t'es défoncé ".



Oui, Stanislas. — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

Minuit sept c'est cul sec ! Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stanley.



Ben s'exécute. Bonhomme.



" Quand ça rime comme cela, faut le faire ! ".



Vrai. — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

Ndlr: à partir de quelques verres de Get 27, sept et sec riment.

Et ça continue.

MINUIT TRENTE-SEPT C’EST L’HEURE DU CUL SEC pic.twitter.com/SEWpWnJZkg — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

00h46, l’heure de se concentrer sur les yeux de Benoit, notre échelle de Richter pour la soirée.



Avis d’expert : l’espérance de vie du live Insta est de 25min. pic.twitter.com/QDx6IA3HIm — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

Jusqu'à plus soif. Ou plutôt jusqu'à l'intervention salvatrice de Stan Wawrinka. En voyant son partenaire de double-mix mal embarqué, le Vaudois a jeté l'éponge.

01h13, Stan est un vrai frère.



" Tu es sur de vouloir continuer le live ? Tu as passé le cap là... Je te dis cela en tant qu'ami, il faut couper Benoît ".



Nous venons de prendre une claque d'amour et de bienveillance dans la gueule. — Julien (@rlnouiaee) April 6, 2020

A l'heure où vous lisez ces lignes, Benoît Paire dort probablement encore.