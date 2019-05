Trente ans après le premier succès de Marc Rosset à Genève, qu'il avait d'ailleurs commenté pour la TSR, Pierre-Alain Dupuis va boucler la boucle samedi, aux Eaux-Vives. C'est en compagnie du grand blond, devenu avec le temps son complice consultant pour la RTS, qu'il va définitivement rendre l'antenne. S'il va encore continuer à travailler au téléjournal, le journaliste vaudois, président du TC Nyon, qui a suivi près de mille matches de tennis pour votre télévision, va vivre son ultime direct.

Votre premier commentaire de tennis, vous vous en souvenez?

Oui, cela devait être le tournoi féminin de Lugano, en 1986, où Manuela Maleeva-Fragnière avait été battue par Raffaella Reggi. Sinon, mon premier grand événement a été la victoire, l'an d'après, de Claudio Mezzadri à Genève. C'était avant que je ne sois envoyé en 1988 au Masters de New York où Jakob Hlasek s'était qualifié. C'est une période où les gens connaissaient extrêmement mal le tennis. Ils ne savaient pas trop ce qu'était un passing, un lift ou un slice. C'était facile pour moi de passer pour un spécialiste d'autant plus que j'étais moniteur d'entraînement.

Et vous vous rappelez forcément de cette première victoire du jeune Marc Rosset aux Eaux-Vives en 1989?

Bien sûr que je m'en souviens. Il avait battu l'Argentin Guillermo Perez Roldan. Il avait 19 ans et c'était magnifique. Comme Federer à Saint-Jacques, il avait aussi été ramasseur de balles à Genève. Et après, tout s'est enchaîné. Pour lui et pour moi. Grâce à lui et Hlasek, à la Coupe Davis, aux Jeux olympiques à Barcelone, le tennis a pris de l'ampleur et fait sa place à la télévision. J'ai eu de la chance ensuite de compter sur des bons consultants comme Jean-Paul Lott et Georges Deniau. J'ai pu suivre ensuite la carrière de Martina Hingis avant que Roger Federer et Stan Wawrinka ne prennent le relais. Il n'y a que l'équipe de Suisse de football qui faisait plus d'audience que le tennis.

Combien de matches avez vous commenté?

Je n'ai jamais fait le calcul mais en trente ans je ne dois pas être très loin des 1000 rencontres. Il y aurait pu en avoir plus si je n'avais pas commenté les matches de l'équipe de Suisse de football. C'est à ce moment là que Pascal Droz est arrivé. Ensuite je suis passé à l'actu du téléjournal. C'était aussi mon choix de moins couvrir de tournois. Mais je suis content d'avoir pu commenter mon dernier Grand chelem à l'US Open l'an passé et de terminer ici à Genève ce samedi. Sachant qu'on allait honorer Marc Rosset pour son 30e anniversaire, c'était une belle occasion de m'arrêter là, avec lui, car on formait un super duo. Et je ne suis pas le seul à le dire...

Marc Rosset a-t-il été le joueur avec lequel vous aviez le plus d'affinité?

J'ai toujours eu beaucoup de complicité avec lui. Mais j'ai également eu de bons échanges avec Jakob Hlasek, Stan Wawrinka et Roger Federer. Je n'ai pas le numéro de portable du Bâlois que j'avais interviewé quand il avait 16 ans. On n'est pas des amis mais quand on se voit il y a un certain respect réciproque. On s'apprécie. Je dirais qu'il est très difficile de nouer des contacts amicaux au tennis. A l'exception de Marc, où on effectue des déplacements ensemble, où on partage nos soirées et nos repas, aucun autre joueur ne fait partie de mon cercle d'amis.

Vous pensez déjà à votre dernier commentaire ce samedi?

Non non, j'y penserais sans doute après. Il n'y aura pas d'émotion particulière. C'est le dernier et voilà. Comme en amour, il y a le début de l'histoire, un milieu et une fin. Mais ce n'est que le 1er septembre 2020 que je prendrai, à 64 ans, ma retraite dans la peau d'un jeune homme. A moins que je me décide avant...

Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire à l'antenne?

Qu'un joueur ou une joueuse était stupide même s'il m'est arrivé de le penser, de par leur comportement en conférence de presse. Il y a tout de même certains qui se la pètent, qui nous méprisent, mais je n'en ai jamais fait état. J'ai toujours été très honnête et très mesuré. Même si parfois ils l'auraient mérité, je ne pouvais pas le faire. Je n'ai jamais dit non plus que quelqu'un était nul. On doit rester prudent car il peut être mauvais durant deux set et demi et gagner le match! Jusqu'au dernier point, ce n'est jamais fini.

Quel a été votre meilleur souvenir?

La victoire à Lille après 30 ans de commentaire de Coupe Davis restera inoubliable. Quelle magnifique apothéose avec Stan Wawrinka et Roger Federer. Mais je n'oublierai pas non plus tous les titres du Grand Chelem du Bâlois, comme ceux de Hingis d'ailleurs. Quand tout un pays était devant sa télé pour admirer ses héros. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de vivre les victoires de Stan qui s'entraîne aujourd'hui dans mon club, à Nyon, où je suis devenu le président.

(nxp)