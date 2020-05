Voilà 6 ans que la Suisse a remporté la Coupe Davis, la première de son histoire et l’unique à ce jour. Cette performance historique, elle la doit en grande partie à l’osmose entre Stan Wawrinka et Roger Federer lors du double victorieux face à Julien Benneteau et Richard Gasquet. Le Vaudois et le Bâlois avaient affiché un niveau de jeu et une complicité exceptionnels, décrochant une victoire qui a fait basculer le sort de la finale.

Pourtant, les deux hommes ont fait des efforts pour consolider une relation qui était alors loin d’être idyllique. Quelques jours plus tôt, lors de la demi-finale du Masters de Londres l’opposant au «Maître», «Stanimal» s’était irrité des provocations de Mirka Federer à son encontre. «Cry baby, cry («pleure bébé, pleure»)», lui avait-elle asséné.

«C’est incroyable la façon dont ils ont réagi»

Capitaine de la Suisse à cette période et entraîneur de Roger Federer depuis 2007, Severin Lüthi est revenu sur ces tensions dans un live Instagram pour le média allemand tennisnet.com: «Il y avait encore quelques problèmes internes (ndlr: avant la finale). Le dimanche, dans le train pour Lille, Stan a pu en rire à nouveau. C’est incroyable la façon dont ils ont réagi. Tous les deux ont mis de côté ce problème pour le même but ultime. J’ai trouvé Stan incroyable en double. Il avait beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, j’en ai encore la chair de poule. J’ai aussi remarqué comment Roger lui répondait. Ils se complétaient si bien…»

Dans le même live, l’entraîneur bernois s’est également montré rassurant concernant l’état physique de son protégé, opéré du genou droit en février: «Il va bien. […] Il lui faut encore un peu de temps. Il a fait sa rééducation et a ensuite commencé à s’entraîner. Les six premières semaines ont été parfaites. Puis il y a eu deux semaines où les choses ne se sont pas passées aussi bien, où elles se sont déroulées un peu plus lentement. Mais maintenant, tout est à nouveau sur la bonne voie. Pour lui, le point positif est que le tennis ne recommencera pas de sitôt.»

Brice Cheneval