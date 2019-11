Rafael Nadal a déclaré forfait samedi avant sa demi-finale prévue face à Denis Shapovalov (ATP 28) au Masters 1000 de Paris-Bercy. «Sur le dernier service de mon échauffement ce matin, j'ai senti quelque chose aux muscles abdominaux», a expliqué le Majorquin, qui espère être rétabli pour disputer le Masters de Londres (10 au 17 novembre). La finale opposera donc le No 1 mondial Novak Djokovic au Canadien. Le Serbe a écarté le Bulgare Grigor Dimitrov (27e) 7-6 (7/5) 6-4 un peu plus tôt.

"Hopefully things will be better. I hope to be ready for London. That's the biggest goal now. But as I say before, I can't guarantee anything because just happened today." -Nadal#RolexParisMasters