L'Espagnol Rafael Nadal, qui a terminé l'année dans la peau du No 1 mondial pour la cinquième fois de sa carrière - tout comme Roger Federer et Novak Djokovic -, doit faire face à une tourmente inattendue. Et pas n'importe où: chez lui à Majorque! Le maire de sa ville d'origine l'accuse en effet d'avoir reçu des traitements de faveur.

Dans des propos relayés par «El Confidencial», Miquel Oliver, maire de Manacor et partisan de la coalition politique «Mes Esquerra», accuse Nadal d'avoir reçu «un traitement de faveur», aussi bien «pour la construction de son académie» que «pour l'amarrage de son bateau dans le port de Porto Cristo».

L'édile local appui ses dires: «Il n’y a pas de relation entre Nadal et la ville de Manacor. Ils (Nadal et son encadrement) n’ont pas parlé au maire précédent. Ils vivent en marge, sans même se soucier de savoir comment l’installation sportive peut affecter les voisins.»

Miquel Oliver accuse aussi l'homme aux 19 Grands Chelems et aux près de 120 millions de dollars de gains, de ne pas avoir payé une taxe foncière s'élevant à quelque 200'000 euros. «Que l’académie de Nadal génère de la richesse n’implique pas qu’elle ne doit pas se conformer aux règles», a-t-il précisé sur les ondes de la radio espagnole «Cope».

«Le seul but, c'est de salir mon nom»

Rafael Nadal n'a pas mis long à réagir après ces attaques. Il a fait part de son indignation au travers d'une lettre ouverte, publiée sur le portail du site en ligne «Manacor Noticias». «Cela me fait mal de recevoir des attaques injustifiées et diffamatoires, dont le seul but est de salir mon nom», écrit-il. Le Majorquain en a profité pour rendre publiques différentes données de ses impôts, afin de prouver sa bonne foi.

Il ajoute qu'il aurait pu construire son académie partout ailleurs: «Je peux vous certifier que ce projet (d'académie) aurait pu voir le jour dans plusieurs endroits du monde, où l'on nous aurait offert d'importants avantages (financiers) et de nombreux terrains ou installations. Mais pour moi, il a toujours été évident que je réaliserais ce projet chez moi, à Manacor, pour que cela ait un impact positif sur ma région. Pour dire vrai, devoir entendre et lire des choses pareilles est très insultant et blessant.»

Oncle et ancien coach du No 1 mondial, Toni Nadal s'en est mêlé, en précisant qu'il était i«nconcevable de s'en prendre à Rafa quand on voir tout l'amour et le dévouement qu'il a montré pour son pays depuis de nombreuses années». D'ailleurs, le peuple espagnol a pris fait et cause pour Nadal et l'a défendu avec vigueur, en créant notamment le hashtag #yoconrafa («Je suis avec Rafa»).

Nadal a conclu, comme pour leur venir en écho: «Manacor est tout pour moi. C'est ici que je vis, c'est ici que je m'entraîne, c'est ici que j'ai ma famille et mes amis.» Miquel Oliver, maire de Manacor, ne fait visiblement pas partie de ces derniers.

R. Ty