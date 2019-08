Rafael Nadal (33 ans) et sa fiancée Francisca - ou Xisca - Perello (31 ans) vont se dire oui cet automne. Selon le journal «Diario de Mallorca», le «mariage de l'année» est agendé au samedi 19 octobre prochain. Il aura lieu sur l'île de Majorque, évidemment.

Le tennisman espagnol, actuel No 2 mondial, a vu les choses en grand. Il a réservé pour l'occasion la forteresse Predio de Albercuitx, à Pollença, une quinzaine de kilomètres au nord de son village de Manacor. Le château, transformé en résidence de luxe, est situé sur une pointe rocheuse, un endroit parfait pour se protéger des paparazzi.

La forteresse Predio de Albercuitx, à Pollença (Majorque).

Rafael Nadal et Xisca ont vu les choses en grand. Ils ont ainsi invité près de 500 personnes. On ne sait pas si Roger Federer, son ami et ennemi No 1, sera de la fête. La rumeur fait état de la présence du basketteur Pau Gasol, de l'entraîneur de football Julien Lopetegui, de l'ancien joueur et actuel coach de Nadal Carlos Moya, ou encore de ses collègues Feliciano Lopez et Fernando Verdasco. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier a confirmé qu'il serait là.

«Rafa» et Xisca, qui se sont connus enfants, filent le parfait amour depuis leurs années de lycée, soit il y a une quinzaine d'années. Pendant que Nadal grimpait à vitesse grand V dans la hiérarchie du tennis, Xisca partait finir ses études d'administration et de gestion à Londres. Aujourd'hui, elle est partie prenante de la Fondation de son chéri.

Le couple s'était fiancé en mai 2018, en marge du Masters 1000 de Rome, mais il s'était fait très discret: il a fallu attendre le mois de janvier 2019 pour que le magazine espagnol «Hola!» divulgue l'information! Le tennisman majorquain avait ensuite confirmé que le mariage aurait lieu cet automne, mais sans en préciser la date.

Désormais, on en sait nettement plus.