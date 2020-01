Rafael Nadal a vécu une soirée un peu bizarre dans la Rod Laver Arena jeudi. Favori de son match du 3e tour contre l'Argentin Federico Delbonis, le Majorquin a gagné la première manche avant de connaître toutes les peines du monde à confirmer lors de la deuxième. Le no 1 mondial a galvaudé un paquet de balles de break - 3/20 au final (!) - avant de prendre un ascendant définitif sur son adversaire lors du jeu décisif.

Plus relâché par la suite, «Rafa» s'est néanmoins fait une belle frayeur au cœur du 3e set lorsque son retour de coup droit a filé à toute vitesse dans la tête d'une ramasseuse de balles, située non loin de l'arbitre de chaise. Soucieux, l'Espagnol, qui s'est imposé 6-3, 7-6 (7/4), 6-1 en 2h30, s'est avancé au plus vite vers la jeune fille pour vérifier que tout allait bien avant de lui délivrer un bisou qui devrait rester inoubliable pour elle.

«J'ai eu très peur, la balle était rapide, allait droit sur elle, mais elle est vraiment très courageuse, a avoué Rafael Nadal, qui défiera Pablo Carreno (ATP 30) samedi. C'est l'un des moments les plus effrayants que j'ai pu vivre sur un court de tennis», a-t-il conclu. Ce n'est pas la première fois que le gaucher de Manacor vient s'enquérir d'un enfant. Lors du dernier US Open, il avait sauvé un petit garçon d'une marée humaine.

JSa