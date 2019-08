La rumeur courait dans les allées et Daniel Evans n’a rien fait pour l’arrêter: «J’étais épuisé. Franchement, il était impossible de gêner Roger dans ces conditions, après avoir bataillé quatre heures la veille contre Pouille. J’ai fini mon match à 18 heures. J’ai trouvé étrange de devoir retourner sur le court le lendemain à midi. Mais croyez-vous vraiment qu’un gars comme moi, avec mon classement, a quelque chose à dire? Seules trois personnes sur le circuit ont le pouvoir d’influencer la programmation. Pas de chance pour moi.»

La presse américaine semblait disposer de suffisamment d’éléments pour relayer ces soupçons sur les réseaux sociaux, puis auprès de Roger Federer lui-même. Après une brève hésitation, le Bâlois s’est fâché comme rarement: «Je n’ai pas le souvenir d’avoir réclamé quoi que ce soit. Ou alors, pas de manière intentionnelle. Je ne sais même pas si mon équipe a demandé un horaire de jour. On nous consulte souvent pour connaître nos préférences, mais ne confondez pas tout: ça ne veut pas dire «Roger demande, Roger obtient.» Souvenez-vous en parce que j’ai entendu cette connerie (ndlr: shit, en anglais) trop souvent. J’en ai marre et je suis fatigué d’entendre que je fais la loi. Ce sont les tournois, parfois les télévisions, qui commandent. On nous demande notre avis mais c’est tout. Si on me programme à quatre heures du matin, je monterai quand même sur le court.»

Roger Federer a tout de même reconnu que l’horaire l’avait avantagé: «Danny a lutté quatre heures la veille contre Pouille pendant que j’étais au repos. J’ai conscience que ce n’est pas équitable, mais il y a cette règle des seize heures entre deux matches et le tournoi l’a respectée. Physiquement, on peut récupérer en si peu de temps. Mais c’est mentalement que, parfois, le délai est insuffisant. Je me mets à la place de Danny: tu as obtenu une victoire difficile et tu pars affronter Roger le lendemain au saut du lit, sans avoir le temps d’y penser deux secondes. Je comprends que l’on puisse ressentir cette situation comme une injustice. Cela dit, le tennis est comme ça, c’est du divertissement. The show must go on.»

En soirée, la rumeur courait toujours.