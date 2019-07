Une dernière accélération en coup droit le long de la ligne, Rafael Nadal qui explose sur le revers, et Roger Federer a enfin pu lever les bras au ciel. Soulagé, le Bâlois s'est retourné vers son clan avant de fendre l'air du poing. En tribune, Mirka, si tendue tout au long de cette demi-finale crispante, a pu souffler pour de bon. Après quatre balles de match ratées et 3h02' d'un nouveau combat, le 40e contre Rafael Nadal, le «Maître» a composté son ticket pour sa douzième finale à Church Road en s'imposant 7-6 (7/3), 1-6, 6-3, 6-4.

Onze ans après leur finale légendaire de 2008, cette rencontre est partie sur des bases très similaires. Roger Federer s'est procuré une balle de break dans la première manche, que Rafael Nadal a défendu comme un forcené. Les deux joueurs ont été jusqu'au jeu décisif et c'est là que «RF» sorti quelques coups de génie pour revenir de deux mini-break de retard pour empocher ce set ô combien capital. Peut-être aurait-il pu s'éviter de trembler autant en fin de partie s’il avait converti l'un de ses deux chances de prendre le service de Nadal à 1-1 15-40 en début de deuxième manche. Derrière, il n'a plus marqué que trois points sur vingt-trois et vu l'Espagnol recoller à un set partout.

Comme en Australie, lors de son sacre en 2017, Roger Federer, très à l'aise sur son jeu de jambes, a alors été porté par son revers. Roué de coups, Rafael Nadal n'a jamais vraiment été en mesure de contester la supériorité de son adversaire lors des deux derniers sets. «Je suis épuisé, c'était dur à la fin. Il a joué des coups incroyables pour rester dans le match, a réagi le Bâlois à l'issue du match. Prendre les devants avec le gain du premier set, c'était très important.»

