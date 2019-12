Roger Federer n'a pas fait exploser la banque... mais pas loin. L'annonce de la sortie, le 23 janvier prochain, d'une pièce de monnaie à l'effigie de Roger Federer, a en effet provoqué un afflux de visites sur le site de Swissmint, l'entreprise publique qui s'occupe de la frappe de la monnaie suisse.

La prévente commençait lundi. Et l'afflux de visiteurs a été tel que le site n'a pas pu suivre le rythme. Corollaire: d'innombrables fans n'ont pas pu commander leur pièce de 20 francs à l'image du «Maître».

«Nous avons eu 2,5 millions de clics, a confirmé Marius Haldimann, CEO de Swissmint, cité par le site de l'ATP. C'était beaucoup trop pour notre site. On s'attendait à ce qu'il y ait une forte demande, et nous nous étions préparés en conséquence, mais on ne s'était pas imaginé que ça allait être à ce point. Quand Roger Federer a posté un lien sur ses réseaux sociaux, notre site internet a immédiatement connu des problèmes en raison du fort trafic. Beaucoup de fans ont pu accéder au shop, mais n'ont pas pu finaliser leur commande. Et d'autres n'ont tout simplement pas pu y accéder.»

15'000 supporters de «RF» ont réussi à commander leur pièce de 20 francs sur le site. Quant aux 20'000 restantes, tout indique qu'elles vont partir à vitesse grand V... dès le moment où le site aura été réparé.

«Nous avons eu beaucoup de commandes de fans par courriel, mais nous n'avons pas pu les prendre compte, dans la mesure où nous n'avons pas le droit de demander les détails d'une carte de crédit par e-mail, continue Marius Haldimann. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux fans d'être patients et d'essayer d'aller sur le site régulièrement. On travaille dur pour pour résoudre le problème aussi vite que possible.»

C'est la première fois de l'histoire que Swissmint crée une pièce commémorative en l'honneur d'une personne vivante. Ces problèmes informatiques doivent-ils nous faire comprendre que ce sera la dernière fois?

R.Ty

La future pièce de monnaie de 20 francs, côtés face et pile. Image: Swissmint.ch.