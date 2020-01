Roger Federer, vous êtes-vous à un moment fait à l'idée que c'était fini? Et quand avez-vous repris espoir en vos chances de victoire?

Oui, on passe par différents sentiments. J'imagine que je suis revenu du temps mort médical en étant encore un peu inquiet de comment la rencontre se déroulait pour moi, et cela n'a pas aidé. Tu espères parfois régler tes problèmes avec une pause mais ce n'a pas vraiment été le cas. Le troisième set s'était déjà à moitié envolé, il s'agissait surtout de voir ce que je pouvais faire avec ce que j'avais. C'est vraiment quand j'ai gagné la quatrième manche que j'ai pensé que je pouvais tourner les choses. Après, il servait bien et je peinais à me procurer des opportunités de break. Mais à 4-2 au 5e, j'ai senti qu'en continuant sur cette voie, cela pourrait tourner pour de bon en ma faveur.

A quel moment avez-vous ressenti une douleur? En quoi cela vous gênait-il?

Cela a débuté dans le deuxième set. C'était problématique en défense… Heureusement, c'est venu petit à petit. C'est mieux que d’un coup, ce qui prouve que ce n'est pas très grave… mais ce n’est pas vraiment parti non plus. J’ai pris beaucoup d’anti-inflammatoires. Et pour ne pas aggraver les choses, j’ai arrêté de jouer trop explosif. J'ai essayé de rester dans l'échange, dans le match. Et quand tu sens que ça ne s’aggrave pas, tu te relâches. Aussi quand tu n’y crois plus trop… tu joues un peu plus relâché. Ça m'a aidé à ne pas griller trop d'énergie à la fin. Mais je suis incroyablement chanceux aujourd'hui.

Au regard de votre état physique et de votre niveau de jeu, pensez-vous pouvoir aller plus loin dans ce tournoi?

Si je peux survivre à un match comme celui-là ou à celui contre Millman, oui, bien sûr. J'y crois toujours jusqu'à ce que ce soit terminé, au moment où c'est l'heure de saluer votre adversaire. Je n'ai pas le sentiment d'avoir gaspillé trop d'énergie sur le plan mental aujourd'hui parce que j'ai rapidement pris conscience que les choses n'iraient pas exactement dans le sens que je voulais. Quand on était au 5e set, je me suis dit 'oh c'est déjà le 5e?' Je ne me sens pas épuisé physiquement comme contre Millman. J'ai très bien récupéré de cette bataille et je suis optimiste actuellement sur ma faculté de récupération. Je dois dire que je me sens même très bien maintenant.

Serez-vous apte à disputer la demi-finale?

Je l'espère. C'est une contracture aux adducteurs, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il faudra regarder comment je me sens ce soir et demain au réveil. Et puis on décidera quoi faire. Dès la fin de la conférence de presse, je vais me faire masser et discuter avec le docteur en Suisse. Peut-être qu'il faudra passer un scanner mercredi. On va décider quoi faire. Il faudra prendre les bonnes décisions. Je suis content mais en même temps, je suis dans l'inconnu donc c'est difficile de totalement apprécier.