A la veille de sa demi-finale contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, rencontre dont on ne sait pas encore s'il sera apte à la disputer après avoir évoqué hier une contracture aux adducteurs, Roger Federer a été condamné à une amende de 3000 dollars pour avoir parlé un peu trop crûment lors de son quart de finale remporté mardi contre Tennys Sandgren, rapporte «ESPN».

According to @ITF_Tennis the $3000 fine for Roger Federer is only the second time he has been fined at a grand slam - other time was in 2009 US Open final against Del Potro https://t.co/39qwwCX9Aw