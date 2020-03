Le Ministre de l'Intérieur Alain Berset a utilisé les réseaux sociaux pour, notamment, lancer un défi à Roger Federer - le tennisman bâlois ne s'était pas exprimé depuis le début de la crise liée au coronavirus.

Le conseiller fédéral a rappelé dans son message que chaque personne avait un rôle important à jouer dans la lutte contre la pandémie. «Respectez les consignes, gardez les distances, pensez à rester à la maison», a dit Alain Berset. «Et vous, que faites-vous? Vous pouvez le raconter et lancer un défi.»

Le ministre suisse a ainsi «invité» la Tessinoise Christa Rigozzi, animatrice et Miss Suisse 2006, le rappeur Stress et, donc, Roger Federer. «Je les remercie d'avance pour leur collaboration.»

Ensemble et solidaires. Et vous, que faites-vous? Racontez-le avec le hashtag #voicicommentnousprotéger et lancez le défi à trois autres personnes. Je défie @christarigozzi, @stressmusic et @rogerfederer. Et n’oubliez pas: restez le plus possible à la maison! pic.twitter.com/7gzXDfDzjA — Alain Berset (@alain_berset) March 20, 2020

Roger Federer a apporté sa réponse très vite. C'est d'ailleurs la première fois qu'il s'exprime depuis le début de la crise liée à la pandémie. On le voit, avec des sommets enneigés derrière lui, probablement en direct de Valbella, où il réside en attendant que sa propriété de Rapperswil ne soit construite.

«Je me lave les mains plusieurs fois par jour et je reste à la maison, dit-il en schwytzertütsch. Il est très important de penser aux personnes âgées et vulnérables, plus que jamais. Gardons une distance de deux mètres, ne nous serrons pas la main en ce moment. L'heure est grave. J'espère que tout le monde prend cette situation au sérieux.»

La planète entière attendait le message de Roger Federer, elle l'a. Le tennisman bâlois a, dans le même temps, fait passer le message au hockeyeur Roman Josi, à la skieuse Wendy Holdener et au rappeur DJ Bobo.

