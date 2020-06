Son entraîneur Severin Lüthi l'avait laissé sous-entendre dimanche sur le plateau de la télévisions alémanique SRF en annonçant qu'il y avait eu «quelques complications dans la convalescence», Roger Federer lui-même l'a confirmé lui-même sur les réseaux sociaux en ce mercredi matin: il ne rejouera pas en 2020.

Opéré du genou à la fin du mois de février, le tennisman bâlois de 28 ans préfère ne pas prendre le moindre risque cette année et reporte son retour à 2021. Il a expliqué dans le message qu’il a posté qu’il avait subi une deuxième arthroscopie à son genou droit.

«Chers fans, j'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé, écrit-il. Il y a quelques semaines, j'ai connu quelques revers dans ma convalescence initiale, j'ai subi une arthroscopie supplémentaire et rapide à mon genou droit. Maintenant, à peu près comme lors de la saison 2017 (ndlr: il avait été blessé au genou gauche lors de l'été 2016), j'ai prévu de prendre le temps nécessaire pour être prêt à 100% et pouvoir évoluer à mon meilleur niveau. Mes supporters et le Tour vont beaucoup me manquer, mais je me réjouis de revoir tout le monde sur le circuit au début de la saison 2021. Je vous souhaite le meilleur, Roger.»

Classé No 4 à l'ATP au moment de l'interruption de la saison, le Bâlois n'aura disputé que six matches officiels cette année: c'était lors de l'Open d'Australie, où il avait été éliminé par Novak Djokovic en demi-finale. Il avait par la suite affronté Rafael Nadal au Cap dans le Match for Africa, avant de se résoudre à se faire opérer.