Versé dans la moitié de tableau de Novak Djokovic, Roger Federer, qui affronte ce matin Filip Krajinovic (10h30) au 2e tour, avait hérité d'une route plutôt dégagé jusqu'en demi-finales à l'Open d'Australie. Celle-ci s'est encore plus éclaircie mercredi avec l'élimination prématurée de Matteo Berrettini, premier top 10 bouté hors due la compétition, qui devait théoriquement retrouver le Bâlois en quart de finale.

L'Italien âgé de 23 ans, 8e joueur mondial et sensation du dernier US Open où il avait été battu par le futur vainqueur Rafael Nadal, est tombé dans le joli piège tendu par Tennys Sandgren 7-6 (9/7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5. L'Américain, véritable «coupeurs de têtes», possède un très bon ratio face aux membres du top 10 en Grand Chelem (4 victoires - 2 défaites). Parmi les joueurs en activité, seul «Rafa» fait mieux...

Active ATP players with winning record vs top 10 at Slams:

Rafael Nadal 71.2% (47-19)

Tennys Sandgren 66.7% (4-2)

Roger Federer 65.3% (64-34)

Novak Djokovic 64.9% (50-27)#AusOpen — Trenton Jocz (@TrentonJocz) January 22, 2020

Le coup est rude pour Matteo Berrettini, qui n'avait pas passé le premier tour lors de ses deux premières participations au Majeur de Melbourne Park, et qui n'aura donc pas fait beaucoup mieux cette année. Résultat, Roger Federer n'a plus que deux joueurs du top 24 dans son tableau avant le dernier carré: il s'agit de Grigor Dimitrov et Fabio Fognini.

JSa