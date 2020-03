Opéré du genou droit le 19 février dernier, Roger Federer, peut-être le Suisse le plus admiré et le plus respecté, ne s'est encore pas manifesté sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Que ce soit sur Instagram (où il compte 7,4 millions de followers), Twitter (12,6 millions) ou Facebook (15,5 millions), sa dernière publication remonte au 2 mars dernier - un post lié à «sa» Laver Cup, qui aura lieu du 25 au 27 septembre prochains à Boston.

Pourtant, depuis le 2 mars, les événements se sont précipités: le tournoi d'Indian Wells a été annulé le lundi 9 mars, l'ATP a annoncé le jeudi 12 mars que la saison était suspendue pour six semaines, et mercredi 18 mars, elle a prolongé cette pause forcée jusqu'au 8 juin.

Partout dans le monde, les stars du sport ont multiplié les messages. Pour ne rester que dans le monde du tennis, citons Rafael Nadal:

Ou encore Novak Djokovic:

Dear families, have you talked to your children about the COVID-19 situation?????

It's our responsibility to keep them safe, so Manuela Molina created the #Covibook, a short story to help families and educators in this period.????

Grab your pdf file!????https://t.co/L0Qg665CFF