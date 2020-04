L'idée de Roger Federer de réunir les circuits masculin (ATP) et féminin (WTA) sous un même toit ne fait pas l'unanimité. Elle est bien évidemment soutenue par des voix qui comptent, Billie Jean King et Rafael Nadal en tête, ou encore Mats Wilander.

I agree, and have been saying so since the early 1970s. One voice, women and men together, has long been my vision for tennis.



The WTA on its own was always Plan B.



I’m glad we are on the same page.



Let’s make it happen. #OneVoice https://t.co/FHbQHLiY6v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 22, 2020

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation ???????????? https://t.co/fTCfvMiU4G — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020

Mais elle est aussi critiquée. «Aucun problème ne serait résolu avec une fusion», a ainsi déclaré Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande de tennis, à Omnisport. Avant de poursuivre: «Je suis également un peu critique au sujet de l'utilisation de ce temps libre sur les différents médias. Peut-être a-t-il besoin de plus de followers sur son compte Twitter...»

Avant lui, le fantasque joueur australien Nick Kyrgios s'était permis de douter de la proposition de Roger Federer. «A-t-on vraiment interrogé la majorité de l’ATP sur l’idée de s’associer avec la WTA et pour savoir si c'est bon pour nous?», s'est-il demandé sur Twitter.