C’est une promesse printanière et addictive: un Roland-Garros qui s’ouvre, ce sont autant de héros qui sortent de l’ombre. Durant quinze jours, une poignée de destins vont être suspendus à une trace vérifiée par l’arbitre ou à cette bande du filet, capricieuse au pire moment. Qui seront les Kuerten (1997), Zvereva (1988), Pernfors (1986) ou Schiavone (2010) de 2019, ces joueurs dont la carrière (et la vie) a définitivement changé Porte d’Auteuil? À une époque où le tableau masculin est devenu le plus long monologue du sport moderne, l’idée même d’une apparition peut dérouter. Et pourtant, une réalité invite à envisager l’improbable. Tous les dix ans, lors des millésimes en neuf, l’étrange s’invite à Roland. Jugez plutôt.

1979 – Le frisson Victor Pecci

En 1979, Björn Borg n’est pas tout à fait Rafael Nadal mais presque. Même s’il n’a conquis «que» trois titres à Paris (trois autres suivront), le Suédois n’a connu qu’un seul maître Porte d’Auteuil: Adriano Panatta (1973, 1976). Son emprise psychologique sur le vestiaire est totale, sa supériorité physique impressionnante. Alors quand un Paraguayen funambule s’offre Vilas (1/4) et Connors (1/2), un vent révolutionnaire souffle sur le central. Regard de braise, diamant dans l’oreille, Victor Pecci (29e mondial) ressemble à un festivalier. Son tennis d’attaque bouscule les codes – regardez son tweener contre Connors - et les certitudes de Borg jusqu’à ce tie-break du troisième set qui aurait pu tout changer. La pluie (enfer des attaquants) et l’expérience du Suédois finiront par doucher le fol espoir d’un vainqueur improbable. Mais cette édition 1979 restera celle d’un frisson nommé Victor Pecci.

1989 – La foi irrévérencieuse de Michael Chang

Ce «Roland 89» appartient tout entier à un petit homme que personne n’avait vu venir: Michael Chang, plus jeune vainqueur en Grand Chelem à 17 ans et 3 mois. Michael Chang, ses bananes, ses hommages à Dieu et son service à la cuillère. Profitons-en pour trier nos souvenirs. Non, ce «coup de folie» qui fait dégoupiller l’austère Ivan Lendl n’a pas pour théâtre la finale. Et non encore, le jeune Californien n’a rien d’un «nobody» en mai 1989. Michael Chang est déjà 19e mondial et il vient de «coller» 6-2, 6-3 à Edberg du côté d’Indian Wells. Mais oui, c’est bien le lundi 5 juin que le grand public découvre ce lutin malicieux. Perclus de crampes, il s’arrache et multiplie les «ronds» - des balles bombées et cotonneuses – pour rester au contact de l’implacable Ivan Lendl, champion d’Australie et favori du tournoi. Chang égalise à deux manches partout, sauve des kilomètres de balles de break et, quand il prend le service du Tchèque au cinquième, le central explose de bonheur.

C’est là, à 4-3, 15-30, que l’impensable se produit. L’Américain «saucissonne» un service à la cuillère avec sa Prince Graphite 110. Lendl s’y engouffre mais se fait cueillir par un passing qui effleure la bande du filet. «C’était jouissif pour beaucoup que cela arrive contre Lendl, le type le plus détesté à l’époque, se souvient Philippe Bouin, plume du tennis à «L’Équipe», dans un magnifique long format réalisé par Eurosport. Pas forcément pour moi, c’était un type plutôt réglo. Mais en France, il était très mal vu. (…) Il avait un côté tyrannique que les gens ne supportaient pas.» Chang devient alors l’incarnation d’une puissance révolutionnaire – en pleine fête du bicentenaire. Enrico Macias se prend la tête dans les mains et la foule exulte de cette impertinence. Or on l’oublie souvent mais, dans ce registre, le pire est à venir. Car sur sa première balle de match, Michael Chang profite du premier service raté de Lendl pour avancer jusqu’à 50 cm de la ligne de service. Un «SABR» avant l’heure mais de type non-camouflé. Le public rit, «Ivan le Terrible» réclame deux balles et hoche la tête. Il terminera sur une double faute.

Pouvait-il arriver quelque chose à Michael Chang après ce huitième de finale épopée? Non. La suite confirmera d’ailleurs le pressentiment de tout un stade. Ainsi en finale, Stefan Edberg vit le même enfer que McEnroe avant lui (1984) et Coria après (2004): perdre une finale dominée de la tête et des épaules. Durant deux sets et demi, le Suédois est tout simplement intouchable. Mais puisqu’il ne convertit pas ses balles de break au quatrième (5 sur 26 au total), la grâce du serveur-volleyeur se retrouve à la merci d’une autre grâce : divine cette fois. «Dieu m’a donné l’énergie de gagner ce match», dira «Chang le pieux», ressuscité une dernière fois pour aller chercher son seul titre du Grand Chelem.

1999 – Le caprice d’Hingis

Que garder de cette édition 1999? Il faudrait sans doute saluer la force de Cupidon qui, en l’espace de vingt-quatre heures, réussit l’exploit d’offrir à Steffi Graf et à Andre Agassi le plus inoubliable de leurs nombreux titres en Grand Chelem. Début juin, les deux légendes ne sont pas encore un couple. Mais ils se tournent autour depuis Miami (avril) et le scénario de leur finale respective semble porté par une force irrationnelle. Pour le «Kid de Las Vegas», celle-ci prend la forme d’une averse alors qu’Andreï Medvedev touche les lignes les yeux fermés (1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4). La veille, en revanche, les forces de l’étrange se bousculent carrément sous le bandeau de Martina Hingis.

Alors qu’elle contrôle les débats (6-4, 2-0) face à une Steffi Graf aux portes de la retraite (elle la prendra en août), la Suissesse conteste en effet un retour de service gagnant anodin. Que se passe-t-il vraiment lors de cette séquence culte? L’arbitre de chaise Anne Lasserre descend vérifier la marque mais ni elle, ni sa juge de ligne ne semblent capables de la retrouver. Or dans ce cas, le règlement stipule que l’annonce initiale (out) fait foi. Hors d’elle, Martina Hingis décide alors de passer le filet pour montrer l’impact qu’elle est persuadée d’avoir dans l’œil. C’est l’impertinence de trop pour le public parisien qui s’acharne. Hingis prend un point de pénalité, perd le fil, le deuxième set puis sombre dans une ambiance de corrida. Son service à la cuillère de désespoir et sa détresse dans les bras de maman, après la balle de match, aggraveront son cas.

De cette sublime finale du simple dames – peut-être la plus belle – il reste aujourd’hui un texte, une question et un doute. Le texte est un roman qui vient de sortir aux éditions Salto sous la plume d’Arnaud Jamin: Le Caprice Hingis. La question est la même depuis vingt ans: pourquoi la Saint-Galloise n’a-t-elle pas «laissé couler» cette décision si peu importante? Quant au doute, il est le grand oublié de cette histoire: l’attitude de Steffi Graf. Si le coup droit d’Hingis était vraiment trop long, pourquoi l’Allemande n’a-t-elle pas entouré la marque de suite pour simplifier la tâche des arbitres? Deux versions s’opposent : la balle était out mais Graf a astucieusement regardé ailleurs pour laisser son adversaire dégoupiller ou elle était bonne et son silence éclaire l’histoire d’une tout autre lumière.

2009 – Söderling ouvre la voie à Federer

On fera les comptes dans quelques années mais cette vingtaine d’heures pèse de tout son poids sur l’histoire du tennis. Dimanche 31 mai 2009, le temps est à l’orage sur Roland-Garros et ce qui n’était au début qu’une rumeur devient une musique, lancinante et sourde, un battement de tambour. Sur le central, Robin Söderling est en train de réussir l’impossible: rouer de coups (à plat) Rafael Nadal sans jamais s’asphyxier. D’abord le public profite en guettant l’accalmie. Puis comme pour se persuader qu’il ne rêve pas, il crie, entre chaque point, dans le même rythme que les parpaings du Suédois. «Ro-bin, Ro-bin, Ro-bin». Quant à 18h, Rafael Nadal quitte pour la première fois le Roland-Garros battu (genou en vrac, on le saura plus tard), il a juste le temps de regretter «ce public qui n’a pas eu un geste pour moi».

Lundi 1er juin, 14h30, dans les bourrasques d’un début d’après-midi ensoleillé, Roger Federer coule à pic. 6-7, 5-7, 3-4, 30-40, pris au piège des trajectoires bombées de Tommy Haas, le Bâlois va rejoindre son «meilleur ennemi» en vacances. Le voilà dos au mur. Balle de break… sauvée par un coup droit décroisé «à l’arrache» qui accroche la ligne de couloir. «Ce coup a sauvé m’a journée, dira-t-il en miraculé. J’étais vraiment mal et ce coup est arrivé.» Six jours plus tard, «RF» remporte son unique Roland et égale le record de Pete Sampras (14 titres en Grand Chelem).

Le lien entre ces deux après-midi folles? Il faudra attendre bien des années pour que «RF» admette la chape de pression qui s’est d’un coup abattue sur ses épaules. «À Roland-Garros, tout dépendait de Rafa. Alors quand il a perdu…» Tout a soudain dépendu d’un coup droit décroisé. Un lundi après-midi dans les bourrasques du Chatrier.

(nxp)