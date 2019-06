Chacun sait que les erreurs d’étourderie peuvent survenir à tout moment et frapper tout le monde. Mais cela devient particulièrement ennuyeux lorsque cela concerne les personnes chargées de graver la Coupe Suzanne-Lenglen, et que des fautes y figurent.

Alors que Ashleigh Barty pensait être la première Australienne à triompher à Roland-Garros depuis la victoire de sa compatriote Margaret Court en 1973, le trophée indique à tort qu’il y en a eu une autre. En effet, à côté du nom de Sue Barker, joueuse britannique couronnée en 1976, ont été gravées les lettres «AUST» pour «Australie».

La ligne suivante comporte aussi une erreur dans le nom de la championne 1977, Mima Jausovec, mal orthographié (Jausevec). Deux erreurs qui datent de plus de 40 ans et que personne n'avait encore remarqué.

La Coupe Simonne-Mathieu, créée en 1990, n'est pas en reste puisque l'on peut lire «Simone Mathieu» sur sa plaque et sur le trophée lui-même, récompensant les vainqueures du double féminin. Ce dimanche, la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, gagnantes du tournoi en double dames, ont donc reçu le trophée avec cette «coquille». Une erreur remarquée sur les réseaux sociaux et par plusieurs observateurs… mais qui a toujours existé.

Pourquoi la Coupe SimoNe Mathieu n'a qu'un seul "N" ? Alors que le court du même nom est le SimoNNE Mathieu @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/W5DlIMjDH7 — Etienne (@et18mrq) 9 juin 2019

Penauds, les organisateurs ont assuré que les erreurs allaient être corrigées. Mieux vaut tard que jamais. (nxp)