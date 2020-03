Quand il repense à sa folle année 1992, l’amateur de tennis suisse se perd au milieu des souvenirs glorieux. Il y a le visage cramoisi de Marc Rosset dans la fournaise de Barcelone, les tubulaires de Palexpo qui tremblent sous l’effet de la liesse collective lors d’une demi-finale «woodstockienne» contre le Brésil et bien sûr le fol espoir des nuits de Fort Worth. Ce sont des madeleines de Proust, des phares qui rappellent ce temps où le tennisman helvète partait défricher des terres inconnues. En conquistador.

Face aux héros de Lyon

Or le point de départ symbolique de ces conquêtes immortelles remonte au 27 mars 1992. Premier jour d’un quart de finale de Coupe Davis en France, dans les sublimes Arènes de Nîmes. Alors bien sûr, l’équipe de Suisse avait déjà gagné une rencontre, un premier tour à La Haye, face aux Pays-Bas du duo Siemerink-Haarhuis (4-1). Mais le vrai début de l’épopée avait attendu le printemps et cette virée vers le Sud. Parce qu’en face se dressait le «meilleur ennemi» français, devenu héros de la planète tennis quatre mois plus tôt à Lyon en arrachant le Saladier des mains des géants Agassi et Sampras.

Georges Deniau prépare le stage

«On était tous descendu en voiture pour un stage de préparation chez Georges Deniau, sur les Hauts de Nîmes (son académie de l’époque), se souvient Marc Rosset en soulignant l’esprit encore très convivial de l'expédition. On avait bien bossé sur terre battue. Et puis je me souviens surtout de tous ces supporters suisses attablés sous le soleil, autour des arènes. Il y avait des bières partout sur les tables, une vraie procession festive.» Sans doute l’acte fondateur qui va unir le public romand à la Coupe Davis pour 25 ans d’amour.

Noah brasse les cartes

Sur le court, ce quart de finale restera celui du coup de poker raté de Yannick Noah. Le capitaine français avait fait tout juste, quatre mois plus tôt, en ressuscitant Henri Leconte. Il n’eut pas le même succès en reléguant sur le banc ce même Leconte, hors de forme, mais aussi Guy Forget, leader de l’équipe de France mais peu à l’aise sur terre battue. Jetés dans l’arène, Arnaud Boetsch (54 ATP) et Thierry Champion (46e) ne déméritent pas. Mais ils n’ont pas les armes pour renverser la confiance d’un duo suisse en mission.

Les Suisses chantent «Saga Kuba»

Marc Rosset l’avait d’ailleurs senti avant les premiers échanges et résumé de manière provocatrice: «Champion, je vais le massacrer». Une saillie qui disait tout du rapport de force: meilleurs intrinsèquement, les Suisses avaient le destin de la rencontre dans leur raquette. Ce 27 mars, Jakob Hlasek – encouragé par la colonie suisse au son de chambreurs «Saga Kuba» – livre «un match sérieux» et fait parler son expérience en remportant deux tie-breaks contre Boetsch. Tandis que Marc Rosset tient parole en quatre sets face à Champion. «Thierry a perdu à la régulière, il n’avait pas les armes techniques pour déborder Rosset», admet Yannick Noah.

Et la tondeuse tombe en panne...

Le lendemain, la paire Forget-Leconte retardera le bonheur suisse au bout d’un double de haut niveau. Et le dimanche, c’est Jakob Hlasek qui enverra la Suisse vers la première demi-finale de Coupe Davis de son histoire en dominant Thierry Champion en quatre sets. Or des matches, Marc Rosset n'en a pas conservé grand-chose. «Franchement, le souvenir qui me revient tout de suite, c’est notre pari. On avait décidé de se raser la tête en cas de victoire. Et le dimanche soir, j’étais en train de m’occuper de Christophe Freyss (ndlr: l’entraîneur assistant de Georges Deniau), lorsque la tondeuse est tombée en panne. J’avais fait la moitié de sa tête et les autres croyaient que je faisais une blague. Je m’étouffais de rire.»

Deux mois plus tard, Marc Rosset et Jakob Hlasek remportaient Roland-Garros en double. La folle année 1992 était lancée. Celle qui a définitivement placé la Suisse sur la carte du tennis mondial.

Mathieu Aeschmann