C'est un «Sascha» Zverev dans la forme de sa vie en Grand Chelem qui défiera mercredi Stan Wawrinka en quart de finale de l'Open d'Australie. L'Allemand, qui a promis en début de quinzaine de verser l'intégralité de sa prime aux victimes des incendies en cas de titre à Melbourne, a éliminé lundi l'homme en forme de ce début de saison, le Russe Andrey Rublev (ATP 16), en trois sets 6-4 6-4 6-4 et 1h37'.

Plus que le résultat, qui n'a rien de surprenant quand on connait le potentiel du vainqueur du Masters de Londres 2018, c'est surtout la manière qui frappe. Auteur - sans doute - de son meilleur match en carrière en Grand Chelem, Alexander Zverev, qui a pourtant démarré l'année sur une ATP Cup épouvantable, n'a fait face à aucune balle de break contre celui qui n'avait jusqu'ici pas perdu un match en 2020, lauréat à Doha et Adélaïde.

C'est la première fois de sa carrière que le 7e joueur mondial, qui n'a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi, rejoint les quarts de finale d'un «Majeur» en dehors de Roland-Garros (2018 et 2019). Le natif d'Hambourg, âgé de 22 ans, mène 2 victoires à 0 (Miami 2017 et Saint-Pétersbourg 2016) dans ses affrontement avec Stan Wawrinka. Après Daniil Medvedev, voilà un nouveau client sur la route du Vaudois.

JSa