Les Russes affronteront samedi le Canada pour une place en finale. La paire Karen Khachanov - Andrey Rublev a apporté le point de la victoire à la Russie en battant le duo serbe Djokovic - Viktor Troicki 6-4, 4-6, 7-6 (10/8), après avoir sauvé trois balles de match.

Auparavant, Rublev avait remporté le premier simple face à Filip Krajinovic 6-1, 6-2, avant que Djokovic n'égalise pour la Serbie en battant Khachanov 6-3, 6-3. En l'absence de Daniil Medvedev, qui s'est dit «vidé» juste avant le début de la compétition, le capitaine russe Shamil Tarpischev ne s'est appuyé que sur Rublev et Khachanov pour jouer tous les simples et tous les doubles. Il ne compte qu'un seul autre joueur dans son équipe, Evgeny Donskoy.

Un double tendu

Le double décisif a été d'une grande âpreté et d'une très grande tension. Et notamment à partir du deuxième set quand, alors que la Serbie menait 4-2 après avoir perdu la première manche, Djokovic a ressenti soudain dans un échange une douleur dans le coude droit. L'alerte était d'autant plus inquiétante que le Serbe avait ressenti une douleur «assez vive» à ce coude durant les Masters de Londres la semaine dernière. Mais il s'est fait masser lors des deux changements de côté suivants et a tenu sa place jusqu'au bout.

Son coéquipier a également piqué une grosse colère contre l'arbitre en raison d'une annonce qui ne lui a pas plu, et mis plusieurs jeux à retrouver son calme. Finalement, les Serbes ont égalisé à un set partout et les deux équipes en sont arrivées au tie break du set décisif pour la qualification. A trois reprises, les Serbes ont raté leur chance, notamment sur la troisième balle de match où Troicki a manqué complètement une volée qui paraissait facile. Les Russes, eux, n'ont pas manqué la première occasion de conclure qui s'est présentée eux.

AFP