À quoi joue Patrick Mouratoglou? Depuis mercredi, «The Coach» tient en haleine les réseaux sociaux sur les activités du «team building camp» qu’il organise pour ses meilleurs éléments (sauf Ttsitsipas) dans son académie de Boca Raton (Floride). On y retrouve la «queen» Serena Williams, en compagnie de son héritière Coco Gauff. Mais aussi le No 1 mondial junior Holger Rune, le Roumain Nicholas Ionel (17 ans, 552 ATP), Chris Eubanks (ATP 230) et… Bob Sinclar.

This December, I wanted to renew with the tradition of organising a team-building camp to prepare for the Australian Open.



Along with Serena, we brought in a new, crazy-talented generation of players, and even some DJs and fitness gurus.



Best. Cast. Ever.#MouratoglouPreseason pic.twitter.com/ApKlSlT6xF — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) December 11, 2019

«Je voulais renouveler la tradition du stage de préparation en vue de l’Australian Open, écrit le Français sur Twitter. Alors avec Serena, nous avons réuni une nouvelle génération follement talentueuse, des gourous du fitness et quelques DJs. Meilleur. Casting. De tous les temps.» Du coup, alors que tous les joueurs postent photos et vidéos prouvant leur investissement dans cette phase de préparation physique – mention aux estafettes sur la plage de Dominic Thiem – l’équipe Mouratoglou a choisi de révolutionner l’esthétique de la présaison.

On découvre ainsi une affiche de film inspirée de "Cocktail" et "Miami Vice" qui introduit les protagonistes par leur surnom: de «Coco Mode» à «Holger Better Faster Stronger». Puis arrive cette session de condition physique organisée dans le hall de ce qui semble être un magnifique hôtel. Des squats sur de la moquette épaisse et du foncier sous des lustres en cristal, vous n’y aviez pas pensé, la Mouratoglou Academy l’a fait.

«Nommez un trio plus iconique», propose même le community manager au-dessus d’une photo de Serena, Coco et Bob Sinclar dans les starting-blocks. Le DJ aura-t-il contribué à améliorer le jeu de jambes de celle qui chassera à Melbourne un 24e titre du Grand Chelem? Ne souriez pas… Sur le plan marketing, l’opération casse la baraque.

There is a pre-season for everyone.

While the parents are dying on the court, the kids are socializing: Team Spirit ! pic.twitter.com/OIXwwVJ4bP — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) December 13, 2019

Ah, on allait oublier: pendant ce temps, les enfants des participants ont aussi leur petit coin pour profiter du"winter camp"... Et là aussi, tout est immortalisé et diffusé sur la toile.