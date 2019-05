En français dans le texte, elle l'a avoué sans détour aux spectateurs du Central. «Je suis très heureuse, parce qu'au début j'ai eu très peur.» Après son entrée en lice un tantinet étrange contre la Russe Vitaloa Diatchenko (WTA 83) 2-6 6-1 6-0 au premier tour lundi, Serena Williams a évoqué ses sensations sur son début de partie raté à Roland-Garros.

"Allez, courage Serena" ????



Elle nous a fait peur, mais elle est sortie victorieuse de son match de premier tour face à Vitalia Diatchenko. @serenawilliams a mis la vitesse supérieure après le premier set pour l'emporter 2-6, 6-1, 6-0.#RG19 pic.twitter.com/i9R0jDrFyr — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 mai 2019

«C'était vraiment bizarre (...) je suis devenue nerveuse et mes pieds ont alors cessé de bouger, c'était comme si j'avais des blocs de béton à la place. Je me suis dit: 'Tu dois faire quelque chose', a expliqué l’Américaine, qui vise un 4e titre à la Porte d'Auteuil et un 24e en Grand Chelem. Mais si on compare aux autres matches, je suis toujours un peu plus nerveuse dans les grands tournois, surtout au 1er tour.»

Frustrée, l'ex-No 1 mondiale aujourd'hui No 10 a poussé un cri franc au début de la deuxième manche. Et le déclic est enfin arrivé. «Oui, peut-être que ça m'a aidé. J'avais l'impression de frapper avec le cadre (...) C'était une catastrophe. Et puis, au lieu de corriger les choses, cela allait en empirant pour être honnête. Je savais que je ne pouvais que m'améliorer. Et le public m'a bien supporté aussi.»

Souvent blessée depuis le début de l'année 2019 - la cheville à l'Open d'Australie puis le genou ces derniers mois -, la cadette des sœurs Williams a failli zapper le rendez-vous en terre parisienne pour préparer Wimbledon. «Cela m'a traversé l'esprit tous les jours. Mais je suis là.» Et pas pour faire de la figuration. «Je ne profite de l'endroit où je me trouve que quand je gagne, c'est le seul moyen pour moi.»

(nxp)