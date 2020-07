Quand Séverin Lüthi prend la parole pour évoquer l'état de santé de Roger Federer, il vaut mieux tendre l'oreille attentivement. Le 7 juin, l'entraîneur du Bâlois depuis plus d'une décennie avait concédé sur le plateau de la «SRF» que la convalescence du «Maître», qui s'était fait opérer du genou droit le 19 février, ne se déroulait pas exactement comme selon les plans. «Roger n’a pas récupéré aussi vite qu’on l’espérait», avait lâché «Seve».

Trois jours plus tard, on apprenait que l'homme aux 20 couronnes en Grand Chelem ne reviendrait pas au jeu - celui-ci reprendra-t-il un jour? - en 2020, après s'être soumis à une seconde arthroscopie début juin. «Comme je l’avais fait avant la saison 2017 (ndlr: après son opération à l'autre genou), je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon meilleur niveau», avait-il écrit. Que faut-il en conclure? Que son coach avait gentiment préparé le terrain pour l'annonce de son «poulain».

À nouveau invité à donner des nouvelles de Roger Federer par la chaîne de télévision alémanique samedi, Severin Lüthi s'est cette fois montré rassurant, concédant même qu'un retour à l'entraînement était tout soudain. «En ce moment, Roger se porte bien. La réhabilitation se déroule comme prévu après sa deuxième intervention chirurgicale. Il se prépare physiquement mais sans beaucoup d’intensité jusqu'à présent. Très bientôt, il commencera à l'augmenter avec son préparateur physique Pierre Paganini.»

Le Suisse, qui aura 39 ans en août, s'est déjà engagé à revenir sur le circuit en 2021 - il a confirmé sa présence à Halle, Wimbledon et pour la Laver Cup -, malgré son âge avancé pour un athlète de haut niveau. «La priorité absolue est bien sûr que Roger revienne à 100% en bonne santé, mais je dois dire, que ce qui est bien avec lui, c'est que vous avez toujours le sentiment d’être sur le terrain avec un junior et non avec un joueur qui est plutôt à la fin de sa carrière. Et ce sont des conditions parfaites pour attaquer la prochaine saison.»

Jérémy Santallo