On peut être le meilleur entraîneur de tennis des trente dernières années et conserver le goût des plaisirs simples. Ainsi avance Riccardo Piatti, l'homme qui a formé Novak Djokovic et Ivan Ljubicic, porté Milos Raonic en finale de Grand Chelem et qui couve la nouvelle pépite du tennis mondial, l'Italien Yannik Sinner. Dans son académie de Bordinghera, près de San Remo, le Mister accueille la crème des joueurs de tennis. Mais chez lui, point de Bob Sinclar, aucun shooting photo glamour. On s'amuse avec les moyens du bord.

Yannik Sinner vient de le prouver en compagnie d'une accompagnatrice glamour en la personne de Maria Sharapova. À l'occasion du clip de Noël de l'académie, la star russe et le vainqueur du Masters Next Gen ont poussé la chansonnette. Le résultat? On vous laisse apprécier avec cet indice: l'extraite ne dure que quinze secondes... heureusement!

Plus sérieusement, il est intéressant de constater que Maria Sharapova a choisi d'aller préparer sa saison en Europe en compagnie de Riccardo Piatti. À 32 ans, la championne aux cinq titres en Grand Chelem n'est plus que 133e mondiale. Or selon la «Gazzetta dello Sport», elle aurait conclu un accord avec le «Mister» pour la saison 2020. Une association qui en dit long sur son envie de revenir à un classement plus digne de sa carrière et de son talent. On parle de tennis... pas de chanson.

M.A.