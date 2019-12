Dans tous les clubs du monde, des joueurs essaient de s’inspirer de Roger Federer, de son timing, de sa technique ou de son relâchement. Jiro Nosuke, un Japonais de six ans, va plus loin. Devant son poste de télévision, il fait du copier-coller «en direct» avec les points disputés par le Bâlois.

Le résultat? Une belle synchronisation et surtout un jeu de jambes impressionnant. Jiro enchaîne en effet des beaux appuis avant de revenir s’alléger au centre de la pièce. Seule différence notoire dans son entreprise d’imitation: l’écolier Japonais frappe son revers à deux mains; ce qui est normal à son âge. Par contre, il a la présence d’esprit de glisser un slice au moment où son idole en fait de même.

Kids learn best by copying.......and if you can see it you might one day be it.

???? so important for showcasing all sports. https://t.co/nuzLgc0FSl