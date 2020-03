On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Au moment de l'annulation du tournoi d'Indian Wells, certains vantaient déjà le sens du timing de Roger Federer, qui avait décidé de se faire opérer du genou droit au moment où la vague de Covid-19 arrivait...

Quelques semaines plus tard, c'est carrément devenu le «GOAT» à tous les niveaux pour d'autres après la suspension du circuit ATP jusqu'au début de l'été. Résultat, le Bâlois va revenir au mois de juin avec un genou tout neuf, sans avoir rien raté, et ni avoir perdu un seul point ATP, puisque ceux-ci ont été gelés...

Mais ces derniers jours, le «Maître» fait pas mal parler pour tout autre chose. Alors que les sportifs les plus célèbres - dont Rafael Nadal, pour ne citer que lui - partagent les recommandations sanitaires en vigueur face à la pandémie du nouveau coronavirus, «RF» n'a toujours pas pipé mot au sujet de Covid-19.

Sur les réseaux sociaux, deux camps s'opposent, entre ceux qui estiment que Federer, eu égard de son rang d'idole et de superstar planétaire, doit prendre la parole pour relayer un simple «Stay at Home», et ceux qui expliquent que ce n'est simplement pas son rôle et qu'il y a bien assez de monde qui donne son avis sur la question.

Vous avez été très nombreux à lire notre premier article à ce sujet jeudi. L'heure est venue de prendre position. Roger Federer doit-il sortir de son silence? A vous de voter.