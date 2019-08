Nick Kyrgios a adouci mercredi ses critiques à l'égard de l'ATP, qualifiée dans un premier temps de «corrompue», mais l'Australien reste sous le coup d'un enquête des autorités du tennis professionnel.

«De toutes façons, l'ATP est assez corrompue. Je ne suis pas frustré du tout», a-t-il lâché à l'issue de son match du 1er tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi, au sujet de l'amende record de 113'000 dollars dont il a écopé pour son comportement colérique à Cincinnati. Ces déclarations ont provoqué une nouvelle vive réaction de l'ATP qui a décidé d'ouvrir une enquête.

ATP: “The comments made by Kyrgios after his 1st rd match in New York will be assessed under Player Major Offense provision under ATP Rules. A determination will be made by Gayle David Bradshaw, Exec. VP, Rules & Competition, following an investigation as required by ATP rules" https://t.co/t4GAduNqJt