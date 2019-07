Samedi après-midi à Wimbledon. Il est 16 heures passées de quelques minutes au moment où les réseaux sociaux s'emballent. Alors que l'on assiste sur le Center court à la fin du récital de Rafael Nadal face à Jo-Wilfried Tsonga, la rencontre qui précède celle de Roger Federer, une alerte est donnée à l'autre bout du complexe, sur le 12, théâtre de la partie entre Jan-Lennard Struff et Mikhail Kukushkin.

Match is suspended in Court 12. They are still trying to help the person. #Wimbledon pic.twitter.com/RQXFo7Hqds — Petra Philippsen (@PPhilippsen) 6 juillet 2019

Quelqu'un vient alors de s'effondrer dans les travées. Très vite, les premiers secours arrivent. Sur place, une confrère indique que c'est visiblement du sérieux. Le match est interrompu dans le quatrième set et les spectateurs évacués afin de faciliter la prise en charge du spectateur. Du Center court, on entend les sirènes de l'ambulance. Selon un autre journaliste, la victime est consciente au moment de partir.

I'm told that after the use of a defibrillator the spectator who collapsed on Court 12 was talking as she was carried away on a stretcher. — Mike Dickson (@Mike_Dickson_DM) 6 juillet 2019

Dès lors, plus de nouvelle. Ce n'est qu'à 18h41 que l'on apprend, via un communiqué du tournoi, que la personne est saine et sauve. «Une femme de 60 ans s'est effondrée alors qu'elle regardait le match sur le court 12. Elle a immédiatement reçu des soins médicaux et a été réanimée avec succès avant d'être transportée vers un hôpital local». Cela relève un peu de l'anecdote mais c'est Mikhail Kukushkin qui s'est finalement qualifié pour les 8es.

Today we realized again that there are more important things than sport. I hope that the lady who collapsed during the match today is getting better very soon ?????????? pic.twitter.com/xew6JbYiF0 — Jan-Lennard Struff (@Struffitennis) 6 juillet 2019

(nxp)