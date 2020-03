En ces temps de confinement, Stan Wawrinka ne se distingue pas uniquement par ses directs sur Instagram, avec son pote Benoît Paire notamment. Samedi, le tennisman vaudois s'est en effet amusé à réaliser un montage original de sa soirée d'anniversaire, passée seul (ou presque) chez lui:

Ce n'est pas la première fois que Stan Wawrinka réalise une vidéo de ce genre. Vendredi, il en avait fait de même pour son entraînement physique. Avec autant de réussite:

My workout partners and I shared a lot in common today ??????????????????????????????????????????????? #stayfitstan #workout #enjoy #fun #staysafe pic.twitter.com/8AIHwXnh5O

Lundi dernier, c'est dans son salon que le Vaudois s'était amusé:

What the daily routine in quarantine looks like, who can relate ? ???????????????????????????????????????????????????????#AmIGoingMad #QuarantineLife #StayHome #StaySafe #StanTheMan pic.twitter.com/r8LfGsS4VE