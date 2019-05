Dans une ambiance de folie sur le court No 1, Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ont rangé leurs raquettes à 21h26 vendredi soir. Au moment de l'interruption à cause du manque de luminosité, le Vaudois avait remporté les deux premiers sets 7-6 (5) 7-6 (4). Il reviendra samedi vers 12h30 pour tenter de finir le travail face au Bulgare.

(nxp)