Stan Wawrinka, vous étiez tout près aujourd'hui. Où la différence s'est-elle faite?

On a eu tous les deux des opportunités. Mais je n'ai pas vraiment eu la chance de reprendre l'ascendant. Même quand j'ai fait le break dans le troisième set, il est revenu rapidement. Seulement quelques points peuvent changer le cours d'un match. C'était important d'être agressif, de rester à l'intérieur du court, et il l'a mieux fait que moi.

Est-ce que l'on peut dire que votre niveau jeu était parfait mais celui de Roger Federer encore plus?

Non, je pense pas. Ce n'est jamais parfait. Je sais qu'il y a certaines choses que j'aurais pu mieux faire, et il en va de même pour lui. C'était un grand match, de grande qualité, mais je pense néanmoins que je peux mieux jouer que cela et lui aussi.

A-t-il fait quelque chose qui a vous surpris ou mis dans une position inconfortable?

Non. Il a joué de la façon à laquelle je m'attendais sur terre battue. Je l'ai vu jouer un peu au début du tournoi. Je connais son jeu. Il n'y avait pas de surprise dans ce qu'il a produit. La victoire est revenue à celui qui a le mieux joué sur les points importants.

Dans quel état d'esprit êtes-vous après cette élimination?

J'ai perdu contre le meilleur joueur ayant jamais joué à ce sport. Je suis plus positif que triste ou déçu après cette défaite car je sais tout ce que j'ai fait pour revenir à ce niveau. Je vais faire mon retour dans le top 20. Et je suis heureux de cela.

Est-ce que vous allez regarder la demi-finale de Roger contre Rafael Nadal?

Probablement (il le répète deux fois). Comme un grand fan de ce sport. Cela va dépendre de mon agenda mais je vais essayer. Quand vous avez la chance d'avoir une demi-finale entre ces deux joueurs à Roland-Garros, vous allumez votre télé pour regarder. Je l'ai toujours fait par le passé.

Qu'est-ce qu'il va s'y passer selon vous?

Je ne peux lire dans le futur mon ami (rires).

