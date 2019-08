Quelques minutes après sa victoire au 2e tour de l'US Open, Roger Federer l'a souligné en conférence de presse: le fait d'avoir été programmé sous le toit du Arthur Ashe Stadium a été une véritable bénédiction, un jour de pluie comme mercredi. «Ça m'aide mais pas les autres joueurs. Je suis conscient de cela (…) Ici, je bénéficie clairement de ce que j'ai accompli et de mon classement pour être mis sur le Central un jour comme aujourd'hui.»

Due to the weather, the Wednesday day session -- Session No. 5 -- has been cancelled for all matches on the outer courts.#USOpen pic.twitter.com/ePdWFUMGVj — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019

Après avoir reporté à plusieurs reprises le début des matches sur les courts annexes, c’est-à-dire sur tous les terrains sauf les deux principaux - le Arthur Ashe et le Louis Armstrong -, les organisateurs du tournoi ont décidé juste avant minuit en Suisse (18 heures à New York) de renvoyer les 22 rencontres du 2e tour à jeudi. Certaines avaient juste eu le temps de débuter, la Belge Van Uytvanck et la Chinoise Wang ayant joué un jeu tandis que les deux Françaises Mladenovic et Ferro ont disputé… un point!

Gros ascendant psychologique pour Fiona Ferro, qui mène 15-0 face à Mladenovic avant l'interruption. Kiki va gamberger.



Sérieusement, pourquoi avoir fait sortir joueurs et joueuses pour une poignée de minutes voire de secondes ? N'importe quelle appli météo annonçait la flotte. — Laurent Vergne (@LaurentVergne) August 28, 2019

Conséquence de la programmation amoindrie de mercredi, celle de jeudi s'annonce pour le moins dantesque. Stan Wawrinka, qui pourrait bien jouer deux fois en deux jours s’il passe l'obstacle Jérémy Chardy, sera en lice vers 19 heures (en Suisse) sur le court no 17. Le match du Vaudois a été reprogrammé juste avant celui de Belinda Bencic contre Alizé Cornet. Le 2e tour d'Henri Laaksonen face au Canadien Denis Shapovalov ne commencera lui pas avant 23 heures sur le court no 5.