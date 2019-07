Longtemps incertaine avant d'être agendée à 14h35, l'arrivée de Stan Wawrinka dans la salle de conférence de presse principale du site de Wimbledon a finalement été avancée d'une dizaine de minutes au dernier moment. En français dans le texte, le Vaudois est revenu sa victoire de lundi face au Belge Ruben Bemelmans 6-3 6-2 6-2.

Stan Wawrinka, êtes-vous content de vos débuts ici?

C’était un premier tour mais j’ai fait un très bon match. Il y a toujours des réglages à faire en début de tournoi. Mais je suis très content du score et de la façon dont j’ai joué. Cela a été un match complet et solide.

Qu’est-ce qui vous a plu dans votre performance?

C’était important d’être positif, de se mettre dans le match petit à petit en étant agressif. On peut toujours beaucoup mieux faire mais je n'en avais pas besoin aujourd'hui. Les premiers tours, il faut accepter de simplement voir comment on va se sentir.

Avez-vous ressenti quelque chose au genou au moment de votre chute?

(Il coupe). C’était la cheville.

Et pourquoi jouer avec un maillot de corps?

Il ne faisait pas très chaud. Ce matin, à l’échauffement, il faisait même plutôt frais. Et avec le vent, je me suis dit qu’il fallait mieux commencer avec ce maillot.

Vous allez jouer Reilly Opelka, un gros serveur au 2e tour. Ça vous inspire quoi?

Cela va être un match compliqué, encore plus sur gazon. Je vais avoir peu d’occasions de prendre son service donc il faudra rester calme et positif. C’est la où la tête joue beaucoup par rapport à la frustration. Il faut tenir son plan de jeu et se créer des opportunités.

Est-ce que cela change quelque chose de jouer le premier match de 11 heures?

C’est un plaisir. Je suis toujours content de commencer tôt. Et puis le premier match à Wimbledon, c’est toujours un peu différent car personne n’avait joué avant moi. Le gazon était parfait et c’est le seul moment où il est comme cela.

(nxp)