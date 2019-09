Journaliste de référence pour «RMC-Sport», Eric Salliot s’est fait moucher par Stan Wawrinka. Lundi matin, quelques minutes après la victoire du Vaudois en 8es de finale de l’US Open contre le Serbe Novak Djokovic (6-4 7-5 2-1 abandon), l’expert y est allé d’une affirmation et d’une question qui s’apparentait à une autre affirmation.

«Abandon prévisible. Je ne sais pas mais cet événement nous rapproche d’un Fedal non?», a gazouillé Saillot. Sous-entendu: ça sent bon une finale entre Roger Federer et Rafael Nadal, non?

Stan Wawrinka, qui est très attentif à ce que les journalistes de tennis racontent sur lui sur les réseaux sociaux, n’a pas tardé à répondre à la fameuse question?

Cool de connaître déjà la final ! On rentre à la maison les autres ??? — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 2, 2019

Il a salué le talent de devin du rédacteur français. Avant de lui poser une autre question: «On rentre à la maison les autres???»

Et paf!

«Oh surtout pas», a rétorqué Salliot, peut-être pour sauver la face.

En quarts de finale, mardi, Stan Wawrinka (ATP 23) sera opposé au Russe Daniil Medvedev (ATP 5).