Les statistiques font partie intégrante du tennis. Chaque match en génère des tonnes, lesquelles sont ensuite passées au peigne fin par les joueurs et leurs coaches. Et comme la décennie 2010-2019 est sur le point de s'achever, voici quelques stats affriolantes des dix dernières années sur le circuit professionnel.

Rafael Nadal

L'Espagnol a été le seul joueur à terminer dans le Top 10 du classement ATP de fin d'année lors des dix dernières années.

Il est devenu le seul joueur de l'histoire du tennis à remporter cinq tournois du Grand Chelem à plus de 30 ans.

Il a engrangé 34 titres sur terre battue durant ladite décennie, un record absolu.

A 33 ans, il est devenu le plus «vieux» No 1 mondial de fin d'année (en 2019).

En 2013, le Majorquin a établi le record du nombre de titres consécutifs en Masters 1000, lorsqu'il a gagné coup sur coup Madrid, Rome, Montréal et Cincinnati.

Novak Djokovic

Après avoir inscrit son nom au palmarès du tournoi de Cincinnati en 2018, le Serbe est devenu le premier joueur de l'histoire à décrocher le «Career Golden Masters», soit à avoir remporté les 9 Masters 1000 du circuit.

Il a soulevé 45 trophées sur «dur» pendant la décennie écoulée, un record absolu sur cette surface.

En 2015, «Nole» a disputé la finale des quatre «majeurs». Seule celle de Roland-Garros lui a échappé cette année-là (d'exception).

Il a passé 275 semaines en tête du classement mondial, soit plus de la moitié de la décennie.

Il peut se targuer de la plus longue séquence victorieuse de la décennie, remportant 43 matches consécutifs. Roger Federer a mis fin à la fantastique série du Serbe à Roland-Garros en 2011.

Il a établi le record du plus grand nombre de titres en Masters 1000 en une saison (six en 2015).

Toujours en 2015, il a établi le record du plus grand nombre de points ATP, soit 16'950. Cette marque sera difficile à battre, toutes époques confondues.

De l'Open d'Australie 2015 à l'Open d'Australie 2016, il a atteint la finale des 17 tournois qu'il a disputés!

Roger Federer

A 36 ans et 320 jours, le Bâlois est devenu le plus «vieux» No 1 mondial de l'histoire. C'était le 24 juin 2018. Il a d'ailleurs remporté le tournoi de Bâle à 38 ans cette année.

S'est octroyé huit fois Wimbledon pendant cette décennie.

A remporté 28 matches consécutifs lors de tournois ATP 500 de 2014 à 2016.

Le «Big Three»

A eux trois, Nadal, Djokovic et Federer ont monopolisé la place de No 1 mondial pendant 480 semaines (92% de la décennie).

Ils ont fait main basse sur 33 des 40 tournois du Grand Chelem et sur 61 des 90 tournois estampillés Masters 1000.

Les caps franchis

Roger Federer s'est adjugé son 100e titre professionnel à Dubaï, cette année.

Le Maître a remporté son 1000e match en carrière pro contre Milos Raonic (en finale à Brisbane, en 2015).

Roger Federer - encore et toujours - est devenu le premier joueur de l'ère «open» à atteindre 20 titres en carrière en Grand Chelem. C'était à l'Open d'Australie, en 2018.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan ont également atteint le cap des 100 titres. C'était, déjà, lors de l'US Open 2014.

Roger Federer, Ivo Karlovic et John Isner ont tous dépassé la barre des 10'000 aces au cours de la dernière décennie. Federer à Wimbledon en 2017, Karlovic à Montréal en 2015 et Isner à Houston en 2018.

Et comme piqûre de rappel...

Du haut de ses 211 centimètres (!), le Croate Ivo Karlovic a servi le plus grand nombre d'aces au cours d'une seule saison: 1447 en 2015.

John Isner et le Français Nicolas Mahut ont livré le match le plus long de tous les temps. C'était à Wimbledon, en 2010, avec le succès d'Isner après 11 heures et cinq minutes de jeu! Ce match s'était déroulé sur trois jours. L'Américain avait gagné le 5e set... 70-68!

Le No 772 mondial Marcus Willis a remporté six matches de pré-qualification et de qualification pour s'immiscer dans le tableau principal de Wimbledon, en 2016. Le Britannique a ensuite fait vibrer le tout-Londres en éliminant le Lituanien Ricardas Berankis, avant de donner (vaillamment) la réplique à Roger Federer sur le central au deuxième tour. L'épopée de Willis restera comme l'un des plus marquantes de la décennie.