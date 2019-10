Quand Roger Federer veut fuir la foule de ses admirateurs à Shanghai, il peut se réfugier au «Masters Club», la cantine des joueurs de l’avant-dernier Masters 1000 de la saison. Enfin cantine, il faut le dire vite. En effet, le Rolex Masters a pour habitude d’accueillir chaque année un chef étoilé qui se met en quatre pour nourrir les meilleurs joueurs du monde.

Shanghai only starts when the ????competition is in full swing???? Which pizza has the best name????? ?@DjokerNole? #figelicious #RolexSHMasters pic.twitter.com/S3PccWs21a — Roger Federer (@rogerfederer) October 7, 2019

Cette année, c’est l’Autrichien Johann Lafer qui a quitté son château moyenâgeux de Stromburg pour relever le défi. En plus de sa «décadente Sacher Torte», le «Masters Club» proposera donc le homard du Maine, un «Tomahawk Steak» en provenance d’Arkansas (joli bilan carbone) et, comme tous les ans, sa carte de pizzas personnalisées.

C’est cette dernière que Roger Federer a dévoilée via son compte Twitter lundi matin. «Shanghai débute vraiment lorsque le match des pizzas est lancé, écrit «RF». Laquelle possède le meilleur nom?» Très vite embrassé par la toile, le défi en appelle un autre. Quel champion (ou ami de champion) a inspiré les différentes créations de cette carte?

Une réponse tient de l’évidence. La «Nole», sans gluten et aux quatre fromages, est en effet conçue pour et par Novak Djokovic. Mais sauriez-vous trouver celle de Roger Federer et de l’un de ses coaches? La calzone, burrata et jamon Iberico, rend hommage à Ivan Ljubicic puisque «Lubi» est le surnom du Croate. Et celle du Bâlois? Il s’agit de la «Figelicious», une création au jambon de parme, à la figue, roquette, crème fraîche et huile de truffe. Un peu lourd? Réponse contre Albert Ramos-Vinolas (ATP 46), lequel avait sorti «le Maître» à Shanghai en 2015.

“I’m more nervous than Wimbledon right now” - @rogerfederer presenting his entry in the 2019 Rolex Shanghai Masters BBQ Compettion to Li Na pic.twitter.com/gfDUQ0Nleo — RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 7, 2019

Et en attendant, Roger Federer a continué son «marathon culinaire» en faisant découvrir les saucisses de veau à Li Na lors d'une parenthèse barbecue. La preuve qu'au Masters 1000 de Shanghai, on peut vraiment manger de tout. Surtout quand on est joueur.