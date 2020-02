En battant le Canada le week-end dernier, l'équipe du capitaine Heinz Günthardt a gagné le droit de participer à la phase finale de la Fed Cup, du 14 au 19 avril à Budapest.

Mardi soir, le tirage au sort s'est déroulé au musée des Beaux-Arts de Budapest et il n'a pas été très clément avec la Suisse. Belinda Bencic et ses coéquipiers seront opposées à la République tchèque et à l'Allemagne.

Pour mémoire 12 nations participeront à cette compétition qui se déroulera pour la première fois sur une semaine et dans la même ville. Les quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés pour les demi-finales.

Les Tchèques seront une nouvelle fois favorites de cette compétition, elles comptent dans leurs rangs trois joueuses classées dans le top-20 à la WTA: Karolina Pliskova (WTA 3), Petra Kvitova (WTA 11) et Marketa Vondrousova (WTA 17). Du côté allemand, les très expérimentées Angelique Kerber (WTA 20), ancienne numéro 1 mondial, et Julia Goerges (WTA 31) auront également leur mot à dire.

Groupe A: France, Hongrie, Russie

Groupe B: Australie, Belgique, Biélorussie

Groupe C: Etats-Unis, Espagne, Slovaquie

Groupe D: République tchèque, Allemagne, Suisse

C.-A. Z.