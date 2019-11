Réglons d’abord les affaires sérieuses. Quelques minutes après sa défaite face à un «Sascha» Zverev en mode «tornade 2018», Rafael Nadal était en conférence de presse pour délivrer un message clair. «La seule bonne nouvelle de la soirée, c’est la façon dont mes abdominaux ont tenu. Je n’ai ressenti aucune douleur. Mon masters n’est pas terminé.» Il se poursuivra donc mercredi avec un remake de la finale de l’US Open face à Daniil Medvedev.

«Il faudra que je joue beaucoup mieux. Je n’ai pas beaucoup pu m’entraîner depuis mon quart de finale de Bercy (il faisait forfait dans la foulée). Je m’attendais donc à afficher un retard en termes de sensations et de mobilité. Mais j’espérais le compenser avec un état d’esprit de gagneur. Or j’ai traversé ce match sans avoir la bonne attitude. C’est ce constat qui me déçoit le plus.» L’autocritique est limpide. Place à l’humour.

«C'est une question sérieuse ou un gag?»

Il ne restait plus qu’une question à disposition lorsque le micro arriva vers Ubaldo Scanagatta. «Rafa, sachant que le mariage est un événement qui mange de l’énergie et peut perturber – ce fut le cas pour moi – est-ce que tes noces, même si tu es en couple depuis très longtemps, ont pu affecter ta préparation pour cette fin de saison?» Cette question était-elle déplacée? Franchement, on n’en est pas convaincu. Surtout que dans la vie de «M. Tout-le-monde», le mariage est en effet un événement dont le stress génère une réelle fatigue.

Rafael Nadal, lui, ne le prit pas sur ce ton. «Est-ce que tu es sérieux? Il s’agit d’une question sérieuse ou d’un gag?» s’est renfrogné le Majorquin après un long silence. L’Italien aux 160 tournois du Grand Chelem acquiesça. «Je suis surpris d’une telle question alors que je partage ma vie avec la même fille depuis quinze ans. J’ai une vie normale et très stable. Pour moi, cela ne change absolument rien de placer une alliance autour d’un doigt. Je suis un gars normal, tu sais. Peut-être est-ce que le mariage était stressant pour toi. Depuis combien de temps es-tu avec ta femme?»

«Trente ans cette année mais je la connaissais depuis cinq ans au moment de la noce», répondit le journaliste. «Ah, alors peut-être que tu n’étais pas très sûr de toi…» Et Rafael Nadal, pas vraiment beau joueur, de conclure l’échange avec une pointe d’animosité. «On passe aux questions en espagnol, c’est vraiment n’importe quoi (bullshit).»

Peut-être aurait-il eu besoin d’un peu de cet esprit de révolte une heure plus tôt sur le court.