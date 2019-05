Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a dû s’employer mercredi pour rallier le 3e tour de Roland-Garros. Le Grec de 20 ans a difficilement pris la mesure d’Hugo Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5 en 2h49’.

Pas dans un grand jour sur le court No 1, la sensation du dernier Open d'Australie a lâché une première manche interrompue à mi-chemin pour que le Bolivien se fasse strapper la cheville suite à une torsion de son pied sur un mauvais appui.

Le 86e joueur mondial a ensuite perdu les deux sets suivants avant de remettre le nez à la fenêtre en milieu de quatrième manche pour mener 4 jeux à 2. Mais Stefanos Tsitsipas a alors serré le jeu pour conclure sur sa quatrième balle de match.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Rafael Nadal a lui eu beaucoup moins de difficultés pour disposer du qualifié Allemand Yannick Maden (ATP 114). L’Espagnol onze fois sacré à la Porte d’Auteuil s’est imposé 6-1 6-2 6-4 (2h09’) en régalant l’assistance.

