Il le savait, la victoire était en train de lui échapper. Après plus de cinq heures de match et vingt-deux balles de break galvaudées, dont huit dans la manche décisive, Stefanos Tsitsipas a dû faire face à ses deux premières balles de match. Hors de lui, le jeune Grec de 20 ans s'est alors frappé violemment la tête de rage, à plusieurs reprises. S'il a sauvé la première, la deuxième lui a finalement été fatale. C'est un garçon détruit qui s'est présenté en conférence de presse quelques minutes plus tard.

Stefanos, pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez, là maintenant?

Non, désolé.

Pouvez-vous décrire votre ressenti, physiquement et émotionnellement?

Je me sens exténué. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. Je suis très déçu au final. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pleuré après un match. Donc émotionnellement, ce n'était pas facile de faire face. Je vais essayer d'apprendre de cette défaite autant que possible.

C'était un immense combat. Mais là, vous êtes plus impacté par votre élimination que par ce match extraordinaire?

J'étais si près, si près. Je lui ai donné l'espace pour ce faire qu'il apprécie, surtout sur toutes ces balles de break (trois répétitions). Je ne les ai pas jouées (deux fois). Je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre les jouent à ma place.

Qu'allez-vous tirer de cette rencontre?

Je n'en ai aucune idée. Mon esprit est vide maintenant. Je ne peux même pas penser alors je n'en sais rien.

Comment arrive-t-on à rester concentré plus de 5 heures à un tel niveau d'intensité?

C'est la pire chose dans le tennis. C'est le pire sentiment que l'on puisse avoir. Surtout quand vous perdez. Vous ne voudriez pas être à ma place.

ever tried.

ever failed.

no matter.

try again.

fail again.

fail better.



inspired by @stanwawrinka.