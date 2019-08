Sensation du début d'année 2019, grâce à son épopée à l'Open d'Australie où il avait atteint les demi-finales après son probant succès contre Roger Federer, Stefanos Tsitsipas est en train de sérieusement marquer le pas sur cette deuxième partie de saison. Battu au 1er tour de Wimbledon au début de l'été, le Grec s'est aussi fait sortir d'entrée à l'US Open mardi, vaincu par le Russe Andrey Rublev (ATP 43) 6-4 6-7 (5/7) 7-6 (9/7) 7-5.

Très handicapé par sa jambe droite, visiblement percluse de crampes, le joueur de 21 ans a prolongé son temps de repos lors d'un changement de côté, quitte à provoquer l'arbitre. «Vous avez quelque chose contre moi, a lancé Stefanos Tsitsipas au juge de chaise Damien Dumusois. Parce que vous êtes Français probablement, vous êtes tous des tordus. Donne-moi un avertissement, j'en ai rien à faire!» a-t-il poursuivi. L'arbitre a fini par lui donner un point de pénalité pour dépassement du temps à 4-3 pour Rublev dans le quatrième set.

"You have something against me. You're French, probably. ... You're all weirdos."



Things didn't go to plan for No. 8 seed Stefanos Tsitsipas in the first round of the #USOpen



MORE: https://t.co/QQHPExZwHz

Battu donc par le récent tombeur de Stan Wawrinka et Roger Federer à Cincinnati après 3h54' de jeu, Stefanos Tsitsipas a reconnu être dans le dur depuis sa défaite mortifiante face au Vaudois en 8es de finale à Roland-Garros. «C'est difficile d'oublier pour être honnête. C'est quelque part dans un coin de ma tête. Je le ressens toujours. Je ressens encore la douleur de cette défaite. J'essaie de l'effacer de ma mémoire et de passer à autre chose, parce qu'il y a eu des joueurs dans des situations similaires chez qui cela a affecté la carrière. Et je ne veux pas être ce joueur.»

Après Montréal et Cincinnati, c'est la troisième fois de suite que le 8e joueur mondial prend la porte d'entrée dans un tournoi. «J'ai l'impression de faire sans cesse la même chose, encore et encore, et que mon cerveau ne peut plus le supporter (...) Je ne me sens pas inspiré. Je joue sans courir après quelque chose. Tout le monde ne gagne pas de tournoi chaque semaine, sauf un joueur. Stan l'a dit une fois et je suis d'accord avec lui. Je dois l'accepter et aller de l'avant.»