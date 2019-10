Stefanos Tstitsipas, vous retrouvez Roger Federer pour la troisième fois de la saison. Quelles seront les clés de cette demi-finale?

Roger est en forme, il a enchaîné les victoires faciles et il joue à la maison. Je m’attends donc à un challenge très compliqué. Les clés pour moi seront de tracer ma route sans trop m’occuper de lui, de rester calme et positif. Prendre un point après l’autre. Puis il faudra bien servir. Et je devrai être aussi agressif qu’à Melbourne car Roger adore avancer; tu dois rester à son contact dans ce registre.

Vous vous êtes entraînés ensemble avant le tournoi et on vous a vu longuement discuter au filet. De quoi parliez-vous?

On parlait d’autres joueurs; comment ils jouent, ce qu’ils font sur le terrain. Je trouve très intéressant de comprendre comment Roger voit le tennis, ce qu’il pense, ce qu’il ressent. Je peux vous dire que c’est assez différent des autres joueurs. J’ai l’impression de pouvoir apprendre beaucoup à son contact. Et même s’il peut devenir un adversaire quelques jours après, c’est cool d’avoir ce type d’échanges sur les tournois.

Vous avez aussi pu profiter de son contact en Laver Cup. Qu’en avez-vous retiré?

J’ai appris à connaître sa personnalité un peu plus en profondeur. Or Roger est avant tout un gars super sympa. Franchement, on a besoin de plus de gens comme lui dans le tennis. On a eu quelques discussions intéressantes. C’était très enrichissant de partager le court avec lui, mais surtout de le faire depuis la même perspective puisqu’on était dans la même équipe. Cela rapproche les joueurs.

Et est-ce que vous avez glané des informations qui pourraient vous aider samedi?

Je ne sais pas (il sourit). Cela reste du tennis, je n’aurai pas accès à son cerveau. Je ne pourrai pas connaître à l’avance ses choix. Mais durant le double, j’ai aimé voir comment il pensait et comment il communiquait. J’ai trouvé son approche très différente de celle de mes partenaires habituels. J’étais assez fasciné, je dois bien l'avouer.