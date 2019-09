Stan Wawrinka est en grande forme. Fort de son succès en finale de l’US Open contre Novak Djokovic en 2016 et de son passif victorieux en Majeur face à lui, le natif de Saint-Barthélemy a réalisé l’impensable. Une nouvelle fois. Triple vainqueur en Grand Chelem à la même époque que le «Big Three», le Vaudois, homme des grands rendez-vous, a ajouté une ligne de plus à sa légende en poussant à l’abandon (6-4 7-5 2-1) le No 1 mondial et tenant du titre à Flushing Meadows en 8es de finale dimanche.

Devant un public rangé derrière lui, «Stan The Man» a fait le break en premier, sur un passage à vide de Novak Djokovic, auteur de quatre fautes directes sur sa mise en jeu (4-2). Avant de le confirmer en collant trois aces de suite à son adversaire et sauver deux balles de break. Vite mené 3-0 puis 4-1 dans le deuxième set, le Suisse de 34 ans est revenu au score en se procurant des balles de break à 3 jeux 4 sur un revers long de ligne gagnant. Et à 5-5, «Djoko», qui n’avait pas raté une volée jusqu’ici (8/8), a craqué au filet sous les passings en revers de «Stanimal».

Mené 2 sets 0, Novak Djokovic a alors jeté l’éponge subitement, après avoir perdu son service au début de la troisième manche (2-1). Sans doute cette fameuse épaule gauche - il s'est encore fait masser - qui le tourmente depuis deux semaines. «Nole» avait pourtant dit avoir joué sans douleur il y a deux jours contre Denis Kudla. Mais en fait peu importe. Son abandon ne doit pas masquer le nouveau tour de force de Stan Wawrinka, qui défiera le Russe Daniil Medvedev mardi. Avant, peut-être, de retrouver Roger Federer en demi-finale...