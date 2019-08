Le capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis Severin Lüthi a dévoilé sa sélection, dans l'optique du barrage qui l'opposera à la Slovaquie, les 13 et 14 septembre prochains. Aux côtés des expérimentés Henri Laaksonen (ATP 119), Sandro Ehrat (ATP 289) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 291), il a fait appel aux jeunes Damien Wenger (La Neuveville, 19 ans, ATP 605) et l'Argovien Jérôme Kym (16 ans, ATP 1319).

Si Kym avait été sélectionné en février dernier contre la Russie - il avait disputé (et gagné) le double aux côtés de Laaksonen -, Wenger est retenu pour la première fois. Champion d'Europe juniors de double en 2017, il a fait partie des 25 meilleurs mondiaux durant sa carrière chez les juniors. La semaine dernière, il ne s'est incliné qu'en demi-finale avec Sandro Ehrat en double, lors du tournoi ITF de Schlieren. «Ce qui a joué en faveur de Damien, néophyte dans l'équipe, c'est qu'il a réalisé de jolis progrès et de bons résultats ces derniers temps», a commenté Lüthi au sujet de Wenger.

À Bratislava, la Suisse cherchera à décrocher son ticket pour les qualifications de la Coupe Davis 2020. Mais elle n'aura pas la tâche facile dans ce play-off de la zone Europe-Afrique. Le meilleur représentant de la formation slovaque n'est autre que Martin Klizan (30 ans), actuel 83e joueur mondial. Le capitaine slovaque Dominik Hrbaty dispose par ailleurs de trois autres professionnels classés parmi les 200 meilleurs mondiaux et de deux joueurs faisant partie des top 60 en double.

Cette rencontre se disputera sur terre battue, à l'Axa Arena du Centre national de tennis slovaque. Les deux premiers simples auront lieu le vendredi 13 septembre (dès 17h), le double et les deux derniers simples étant agendés au samedi 14 septembre (dès 16h).