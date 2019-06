Stan Wawrinka n’a pas perdu de temps pour célébrer son retour dans le Top 20 à sa façon: chercher un chemin pour progresser encore. «Je suis ravi d’annoncer ma collaboration avec Dani Vallverdu durant la saison de gazon, a annoncé dimanche le Vaudois sur Twitter. Il va rejoindre mon équipe, Magnus (Norman) et Yannick (Fattebert). Je suis très excité à l’idée d’apprendre au contact de sa très fine connaissance du tennis.» Engagé au Queen’s la semaine prochaine (il s’est retiré de Suttgart), Stan Wawrinka va donc découvrir la dynamique de son nouvel encadrement dès son arrivée sur le gazon de Kensington.

I am pleased to announce that I will collaborate with @danielvallverdu for the up and coming grass court season.He will be an addition to my team @normansweden #yannick and I’m really excited to learn from his extensive experience and knowledge in the world of tennis !! — Stanislas Wawrinka 10 juin 2019

Cet ajout est-il une nouveauté, une surprise? Que peut lui apporter Dani Vallverdu? Dans l’ordre, les réponses sont: «non», «oui» et «difficile à dire». Il n’y a en effet rien de nouveau dans le fait de voir «Stanimal» utiliser le «mois sur herbe» pour découvrir un autre discours.

En 2016, il avait fait appel à Richard Krajicek et, l’année suivante, c’était Paul Annacone qui avait accompagné les souffrances d’un champion trop touché au genou. Encore convalescent en 2018, le Vaudois a donc cherché un soutien extérieur à son équipe lors de ses trois dernières saisons «100% valide» sur gazon; la surface où il évolue de façon la moins naturelle.

Thank you for the last 3 years @GrigorDimitrov Here for you all day, everyday. ???????? pic.twitter.com/KdBx02U4Du — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) 9 mai 2019

La surprise tient donc plutôt dans l’identité de son «renfort». Le Vénézuélien Dani Vallverdu n’a en effet pas vraiment le profil d’un consultant ni d’un spécialiste de gazon. À seulement 33 ans, cet ancien joueur modeste (727 ATP) possède un CV et un réseau qui font de lui l’un des techniciens les plus appréciés du circuit.

Ancien coach de Murray, Berdych et Dimitrov, représentant des entraîneurs au conseil des joueurs, Vallverdu ne devait pas manquer d’offres depuis sa séparation avec Dimitrov (à Madrid). Pour rappel, l’homme a remporté deux Majeurs et l’or olympique avec Murray, le Masters avec Dimitrov après avoir amené Berdych à son meilleur classement (4e). Il a donc clairement le profil d’un «numéro un» (comme Annacone). Et en ce sens, c’est un sacré coup réalisé par Stan Wawrinka.

and here it is......its been one hell of a ride @andy_murray WIMBI CHAMPS!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/QVEuCiKafY — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) 8 juillet 2013

Que peut-il lui apporter? Sans doute ne faut-il pas attendre un impact immédiat déterminant. Un mois reste une période très courte et le gazon exige une approche spécifique. Mais le profil de Dani Vallverdu suggère l’idée d’un attrait, d’une curiosité chez Stan Wawrinka pour un discours différent.

On le sait, le Vaudois s’entend très bien avec Grigor Dimitrov. Les deux hommes ont partagé de nombreuses séances d’entraînement à Monaco et, par ricochet, «Stanimal» a vu comment Vallverdu travaillait. Avait-il envie d’éprouver son discours de l’intérieur? On peut l’imaginer.

Car avec son parcours atypique – camarade de Murray à l’académie Sanchez-Casal, cursus à l’Université de Miami, collaboration avec des figures comme Darren Cahill, Ivan Lendl et Andre Agassi –, le Vénézuélien semble n’appartenir à aucun courant de pensées. Il est curieux, ouvert; on le raconte intelligent et fin tacticien. Cela faisait bien assez de raisons pour s'offrir un bout de chemin en sa compagnie.

Dani Vallverdu (à g.), en décembre dernier à Brisbane, alors qu'il s'occupait encore de Grigor Dimitrov (à dr.). Image: AFP.

(nxp)